Pompaya bu gece yarısı yansıdı! Araç sahipleri dikkat, akaryakıta zam geldi... Tabela değişti, 14 Mart güncel motorin, benzin, LPG fiyatları...

Brent petrol, döviz kurundaki dalgalanmalar gibi etkenler akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Geçtiğimiz günlerde indirim haberlerinin gelmesi ile araç sahipleri derin bir nefes almıştı ama bu indirim kısa sürdü.

Benzin, motorin ve LPG fiyatları sık sık değişirken araç sahipleri güncel fiyatları yakından takip etmeye devam ediyor. Buna göre, benzine bu gece yarısı itibarıyla 1 lira 82 kuruşluk zam yapıldı. Zam gece yarısı olması ile pompaya hemen yansıdı.

Peki, İstanbul, Ankara, İzmir'de akaryakıt fiyatları ne kadar? Milyonları etkileyen akaryakıt fiyatlarında son durum ne? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 45.23 TL

Motorin litre fiyatı: 45.41 TL

LPG litre fiyatı: 27,59 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 45.08 TL

Motorin litre fiyatı: 45.29 TL

LPG litre fiyatı: 26.99 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 46.15 TL

Motorin litre fiyatı: 46.51 TL

LPG litre fiyatı: 27.34 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 45.78 TL

Motorin litre fiyatı: 46.14 TL

LPG litre fiyatı: 27.49 TL