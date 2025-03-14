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  4. Pompaya bu gece yarısı yansıdı! Araç sahipleri dikkat, akaryakıta zam geldi... Tabela değişti, 14 Mart güncel motorin, benzin, LPG fiyatları...

Pompaya bu gece yarısı yansıdı! Araç sahipleri dikkat, akaryakıta zam geldi... Tabela değişti, 14 Mart güncel motorin, benzin, LPG fiyatları...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
14.03.2025 08:20
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Akaryakıtta tabela değişti. Geçtiğimiz günlerde motorinden benzine kadar indirim gelirken bu hafta benzine zam geldi. Araç sahiplerini üzen bu haber sonrası benzin kullanan vatandaşlar depolarını doldurdu. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin, motorin, LPF kaç liradan satılıyor? İşte detaylar...

Pompaya bu gece yarısı yansıdı! Araç sahipleri dikkat, akaryakıta zam geldi... Tabela değişti, 14 Mart güncel motorin, benzin, LPG fiyatları...

Brent petrol, döviz kurundaki dalgalanmalar gibi etkenler akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Geçtiğimiz günlerde indirim haberlerinin gelmesi ile araç sahipleri derin bir nefes almıştı ama bu indirim kısa sürdü.

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Benzin, motorin ve LPG fiyatları sık sık değişirken araç sahipleri güncel fiyatları yakından takip etmeye devam ediyor. Buna göre, benzine bu gece yarısı itibarıyla 1 lira 82 kuruşluk zam yapıldı. Zam gece yarısı olması ile pompaya hemen yansıdı.

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Peki, İstanbul, Ankara, İzmir'de akaryakıt fiyatları ne kadar? Milyonları etkileyen akaryakıt fiyatlarında son durum ne? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

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İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 45.23 TL

Motorin litre fiyatı: 45.41 TL

LPG litre fiyatı: 27,59 TL

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İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 45.08 TL

Motorin litre fiyatı: 45.29 TL

LPG litre fiyatı: 26.99 TL

benzin

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 46.15 TL

Motorin litre fiyatı: 46.51 TL

LPG litre fiyatı: 27.34 TL

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ANKARA

Benzin litre fiyatı: 45.78 TL

Motorin litre fiyatı: 46.14 TL

LPG litre fiyatı: 27.49 TL

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
45.35
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
45.21
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
25.3
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
31.58
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.96
Gazyağı
38.14
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Anahtar Kelimeler:
motorin Otogaz benzin zammı akaryakıt fiyatları
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