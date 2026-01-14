FİNANS

Serbest bırakılan kuyumcu kayıplara karıştı... 30 milyon lira ortada yok!

Çanakkale'de müşterilerinden aldığı altın ve paraları geri ödemeyince gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece serbest kalan kuyumcu ve oğlu kayıplara karıştı. 31 Aralık itibarıyla şikayetçi olan kişi sayısının 29, toplam kayıp miktarın ise 25-30 milyon lira arasında olduğu belirtildi.

Çanakkale'de bir grup, yatırım amaçlı altın almak amacıyla paralarını emanet ettikleri kuyumcu baba ve oğlu hakkında "nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

ALTINLARIN PARASINI ÖDEMEDİ

Olay, 31 Aralık 2025 günü Çanakkale Merkez Çarşı Caddesi'nde bir dükkanda faaliyet yürüten kuyumcu H.T. (56) ve oğlu M.T. (30), müşterilerinden kar ya da olduğu haliyle daha sonra vermek üzere altın-para aldı. Ancak 31 Aralık günü kendisine emanet edilen altınların parasını talep eden bir müşterisine ödeme yapmadı. Mağdur olan müşteri, kuyumcuya polis çağırarak durumu anlattı.

SERBEST KALDILAR, SONRA ORTADAN KAYBOLDULAR

Polisler H.T. ve oğlu M.T'yi “nitelikli dolandırıcılık” suçundan gözaltına aldı. Baba ve oğul çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan kuyumcu kayıplara karıştı... 30 milyon lira ortada yok! 1

İddiaya göre, şahıslara yaklaşık bir haftadır ulaşamayan mağdurlar, savcılığa giderek kuyumcudan şikayetçi oldu.

Mağdurların avukatı Alper Yavuz Ajlan, 31 Aralık 2025'te bir kişinin ev almak için söz konusu kuyumcuya altınlarını teslim ettiğini, tapuda bekledikleri sırada paranın hesaba yatmadığını anlatarak, "Devam eden süreçte kuyumcuya gidiyorlar, 'Paramız nerede, paramızı vermeniz gerekiyor' diyorlar. Kuyumcu, paranın şu an olmadığını, ertesi gün yatırılacağını söylüyor. 1-2 gün derken bu işin sonunda vatandaş şikayetçi olmaya karar veriyor. Şikayetçi olmak istediğinde kuyumcu dükkanında kendisi gibi mağdur olan daha fazla insanın olduğunu da fark ediyor ve bu iş daha sonra medyada duyulup kamuoyunda infial etkisi yaratıyor. Şu anda onlarca mağdur var, her geçen gün suç duyurusunda bulunuyorlar" diye konuştu.

KAYIP MİKTARI 25-30 MİLYON LİRA ARASINDA

Dosyanın geldiği aşama, mağdur sayısı, kuvvetli suç şüphesi ve delil durumu itibarıyla şahısların mal varlığına tedbir konulması ve tutuklu yargılanması gerektiğini savunan Ajlan, "Sadece 31 Aralık itibarıyla şikayetçi olan kişi sayısı 29, toplam kayıp miktarı 25-30 milyon lira arasında." dedi.

Soruşturma dosyasının derinleştirilmesi gerektiğini dile getiren Ajlan, "Örneğin dosyada bir MASAK raporu yok. Vatandaştan toplanan bu paraların nereye gittiğine dair herhangi bir emare yok. Bunların sorgulanması, üzerine gidilmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

Ajlan, kuyumcu dükkanının bir süredir kapalı olduğunu ve iddiaya konu kişilerin ise şehir dışına çıktığını aktardı.

Öte yandan polis ekipleri akşam saatlerinde H.T'nin sahip olduğu kuyumcu dükkanına bilirkişi ekipleri ile geldi. Kuyumcuda bilirkişi eşliğinde inceleme gerçekleştirildi.
Kaynak: AA

