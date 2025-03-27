SON DAKİKA: Gözler kulaklar altın fiyatlarında! İslam Memiş’ten vatandaşlara net uyarı: Yükseliyorsa kaçın!

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Operasyonların etkisiyle piyasalarda iniş çıkışlar görülüyor. Mehmet Şimşek, piyasaları normal seyrine döndürmek adına mücadelelerine devam ettiklerini ifade etmişti. Altın fiyatları konusunda vatandaşı uyaran İslam Memiş; “Bir şey sonsuz şekilde yükseliyorsa kaçın sonsuz şekilde düşüyorsa alın” yorumunu yaptı.

“ARTIK BEN DOYDUM DİYOR”

TGRT’ye konuşan finans analisti İslam Memiş; ‘Piyasalarda herhangi bir madde soluksuz bir şekilde yükseliyorsa kaçın soluksuz bir şekilde düşüyorsa alın. Finans okuryazarlığının altın kuralı budur. Son 3 ayda ne diyor altın? Artık ben doydum diyor. Dolayısıyla bunlara dikkat etmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Gram altın geçen hafta oldukça yükseldi sonrasında düşüşler başladı. Kasım ayında 2025 senesindeki öngörümü kamuoyuna açıklamıştım. Gram altın tarafında 4 bin 4.500 dolar, ons altın için de 3 bin - 3500 dolar aralığı... Ancak yılın ilk çeyreğinde agresif bir yükselme yaşandı. Fiziki altın tarafındaki talep ve transferler bunda etkili oldu.

“ALTIN İÇİN TEKNİK DÜZENLEME BEKLİYORUZ”

Gram altın tarafında %17 cıvarında bir getiri gördük. Kısa vadede düzeltme hareketi yapması lazım. Yılın ilk çeyreğinde yükselen piyasaların teknik düzeltmesi gelir. Bu teknik düzeltmeyi altın tarafında da bekliyoruz. Yatırımcıları 2 aydır uyarıyorum, bunlar köpük fiyatlar. Alın veya satın demiyorum ama bu fiyatlar pahalı.

“ALTIN BİRAZ DİNLENECEK”

Sene içerisinde altın maratonuna devam eder ama biraz dinlenmesi gerekiyor. Altın borcu olan, düğün yapacak vatandaşların beklemesi gerekiyor. Altın alım zamanı değil.”