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Soruşturma da Fed kararı da ona yaradı! Gram altın tırmanışta... 20 Mart altın fiyatlarında son durum

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
20.03.2025 08:16
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Altın fiyatları ne kadar oldu? 20 Mart gram altın kaç TL? yatırımcı bu soruların yanıtını arıyor... Dün İBB soruşturması ve Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alması sonrası dolar 41 TL'ye kadar çıkarken, gram altın rekor üstüne rekor kırmıştı. Akşam saatlerinde gelen Fed'in faiz kararı sonrası altın fiyatları yeniden hareketlendi, tırmanışını sürdürdü. Peki bu sabah itibariyle gram altın ne kadar? İşte detaylar...

Soruşturma da Fed kararı da ona yaradı! Gram altın tırmanışta... 20 Mart altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları İBB soruşturması ve Fed'in faiz kararı sonrası adeta tırmanışa geçti. Gram altın rekor üstüne rekor kırarken; dolar 41 TL'ye kadar çıkmıştı. Yatırımcılar altın fiyatlarında son dakika gelişmelerine kilitlenirken, "Altın fiyatları ne kadar oldu? 20 Mart gram altın kaç TL?" sorularının yanıtı da belli oldu. Altın fiyatları bugüne de yükselişle başladı.

FED KARARI DA ALTINA YARADI

Altın fiyatları Fed'in faiz kararı sonrasında da yükselişini sürdürdü. Fed faizi yüzde 4.5'te sabit bıraktı. Fed Başkanı Jerome Powell, uygulanan tarifelerin enflasyonu yükselteceğini, enflasyon hedefine 2026 yılında erişilebileceğini söyledi. Bu gelişmeyle birlikte risklerin artmış olmasından dolayı altın primlendi.

20 MART ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın güne 3728 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3704 lira, en yüksek de 3735 lira seviyesi görüldü.

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ONS ALTIN

Ons altın güne 3048 dolar başladı. Gün içinde en düşük 3045 dolar, en yüksek de 3057 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3052 dolardan işlem görüyor.

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KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3661 liradan alınırken 3767 liradan satılıyor.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
3.721,59
3.722,03
% 0.45
08:43
Ons Altın / TL
115.695,84
115.772,82
% 0.44
08:58
Ons Altın / USD
3.046,70
3.047,06
% -0.03
08:58
Çeyrek Altın
5.954,55
6.085,53
% 0.45
08:43
Yarım Altın
11.871,88
12.171,05
% 0.45
08:43
Ziynet Altın
23.818,20
24.267,66
% 0.45
08:43
Cumhuriyet Altını
24.446,00
24.815,00
% 2.24
16:49
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gram altın ons altın altın fiyatları son dakika
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