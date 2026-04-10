Spot piyasada doğal gaz fiyatları (10 Nisan 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 148 bin 920 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 1 milyon 942 bin 304 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 330 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 124 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 196 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 463 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 179 milyon 417 bin 134 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 179 milyon 679 bin 261 metreküp olarak kayıtlara geçti.

