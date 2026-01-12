FİNANS

Spot piyasada doğal gaz fiyatları (12 Ocak 2026)

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 280 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları (12 Ocak 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 425 bin 280 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 129 bin 970 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 280 lira olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 314 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 994 lira, satış fiyatı ise 13 bin 566 lira olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 270 milyon 599 bin 582 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 270 milyon 554 bin 782 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

