Spot piyasada doğal gaz fiyatları (13 Aralık 2025)

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 392 lira 27 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 893 bin 160 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 777 bin 867 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 392 lira 27 kuruş olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 340 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 111 lira 88 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 672 lira 66 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 259 milyon 141 bin 342 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 259 milyon 75 bin 211 metreküp olarak kayıtlara geçti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

