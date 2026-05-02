Spot piyasada doğal gaz fiyatları (2 Mayıs 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 703 bin 711 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 6 milyon 178 bin 749 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 237 lira olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 335 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 98 lira 55 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 375 lira 15 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 120 milyon 554 bin 483 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 120 milyon 738 bin 835 metreküp olarak kayıtlara geçti.

