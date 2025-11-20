FİNANS

Spot piyasada doğal gaz fiyatları (20 Kasım 2025)

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 314 lira 76 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları (20 Kasım 2025)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 10 milyon 640 bin 373 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 642 bin 852 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 314 lira 76 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 753 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 30 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 599 lira 2 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 186 milyon 815 bin 292 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 186 milyon 727 bin 24 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Anahtar Kelimeler:
doğal gaz
