Spot piyasada doğal gaz fiyatları (21 Kasım 2025)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 11 milyon 251 bin 392 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 10 milyon 640 bin 372 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 556 lira 3 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 794 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 283 lira 83 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 828 lira 23 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 177 milyon 904 bin 142 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 178 milyon 18 bin 774 metreküp olarak kayıtlara geçti.