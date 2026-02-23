FİNANS

Spot piyasada doğal gaz fiyatları (23 Şubat 2026)

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 615 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 949 bin 535 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 1 milyon 881 bin 207 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 615 lira olarak tespit edilirken gaz ticaret miktarı 341 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 345 lira 75 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 884 lira 25 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 204 milyon 812 bin 907 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 204 milyon 789 bin 132 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

