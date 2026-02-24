Spot piyasada doğal gaz fiyatları (24 Şubat 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 712 bin 75 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 949 bin 535 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 661 lira olarak tespit edilirken gaz ticaret miktarı 471 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 394 lira 5 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 927 lira 95 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 221 milyon 428 bin 707 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 221 milyon 445 bin 278 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA | Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır