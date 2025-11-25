Spot piyasada doğal gaz fiyatları (25 Kasım 2025)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 440 bin 731 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 6 milyon 201 bin 930 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp doğalgazın referans fiyatı 14 bin 373 lira 73 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 240 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 92 lira 42 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 655 lira 4 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 185 milyon 601 bin 740 metreküp doğalgaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 185 milyon 811 bin 677 metreküp olarak kayıtlara geçti.Kaynak: AA | Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır