Spot piyasada doğal gaz fiyatları (28 Nisan 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 27 bin 240 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 905 bin 762 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 180 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 118 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 66 lira 30 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 345 lira 70 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 119 milyon 854 bin 483 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 119 milyon 902 bin 394 metreküp olarak kayıtlara geçti.

