Spot piyasada doğal gaz fiyatları (3 Nisan 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 677 bin 713 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 89 bin 833 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 986 lira 6 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 588 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 735 lira 36 kuruş, satış fiyatı ise 14 bin 236 lira 76 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 194 milyon 869 bin 30 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 194 milyon 801 bin 267 metreküp olarak kayıtlara geçti.

