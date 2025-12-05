FİNANS

Spot piyasada doğal gaz fiyatları (5 Aralık 2025)

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 475 lira 57 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 994 bin 85 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 12 milyon 640 bin 210 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 475 lira 57 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı ise 691 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 199 lira 35 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 751 lira 79 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 248 milyon 176 bin 673 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 248 milyon 103 bin 7 metreküp olarak kayıtlara geçti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

doğal gaz
