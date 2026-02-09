Spot piyasada doğal gaz fiyatları (9 Şubat 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 149 bin 860 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 1 milyon 910 bin 968 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 540 lira olarak tespit edilirken gaz ticaret miktarı 363 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 267 lira, satış fiyatı ise 13 bin 813 lira olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 207 milyon 704 bin 48 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 207 milyon 651 bin 921 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA | Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır