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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

19.04.2025 14:54
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 490 lira 72 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 28 milyon 357 bin 325 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 31 milyon 530 bin 534 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 490 lira 72 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 276 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 115 lira 26 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 866 lira 18 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 147 milyon 784 bin 173 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 146 milyon 705 bin 511 metreküp olarak kayıtlara geçti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz
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