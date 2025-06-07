Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 37 bin 960 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 98 bin 426 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 770 lira, gaz ticaret miktarı ise 148 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 458 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 81 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 68 milyon 424 bin 257 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 68 milyon 575 bin 29 metreküp olarak kayıtlara geçti.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır