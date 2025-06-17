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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 692 lira 57 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 10 milyon 447 bin 952 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 8 milyon 436 bin 432 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 692 lira 57 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 782 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 377 lira 20 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 7 lira 94 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 125 milyon 449 bin 513 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 125 milyon 364 bin 913 metreküp olarak kayıtlara geçti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz
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