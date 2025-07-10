Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 20 milyon 528 bin 709 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 11 milyon 629 bin 100 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 549 lira 5 kuruş, gaz ticaret miktarı da 1 milyon 411 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 276 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 821 lira 60 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 147 milyon 75 bin 267 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 146 milyon 710 bin 118 metreküp olarak kayıtlara geçti.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır