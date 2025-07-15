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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 638 lira 53 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 514 bin 25 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 8 milyon 109 bin 426 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 638 lira 53 kuruş, gaz ticaret miktarı da 556 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 370 lira 46, satış fiyatı ise 13 bin 906 lira 60 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 128 milyon 332 bin 289 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 128 milyon 127 bin 304 metreküp olarak kayıtlara geçti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz
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