Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 18 milyon 626 bin 422 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 12 milyon 2 bin 790 lira olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 419 lira, gaz ticaret miktarı da 1 milyon 292 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 139 lira 95 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 698 lira 5 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 140 milyon 430 bin 82 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 140 milyon 553 bin 255 metreküp olarak kayıtlara geçti.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır