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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 392 lira 62 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 20 milyon 14 bin 803 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 18 milyon 104 bin 426 lira olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 392 lira 62 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 391 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 112 lira 25 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 672 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 138 milyon 998 bin 545 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 139 milyon 108 bin 545 metreküp olarak kayıtlara geçti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz
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