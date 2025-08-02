FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emtia

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 335 lira 60 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 17 milyon 503 bin 759 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 24 milyon 470 bin 375 lira olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 335 lira 60 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 221 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 52 lira 38 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 618 lira 82 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 136 milyon 946 bin 73 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 136 milyon 235 bin 906 metreküp olarak kayıtlara geçti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Spot piyasada elektrik fiyatlarıSpot piyasada elektrik fiyatları
Togg'a zam geldi, 2023 yılından beri fiyatı değişmemişti!Togg'a zam geldi, 2023 yılından beri fiyatı değişmemişti!

Anahtar Kelimeler:
doğal gaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İmamoğlu'nun adaylığı için olay iddia: Akşener'le anlaşmışlardı!

İmamoğlu'nun adaylığı için olay iddia: Akşener'le anlaşmışlardı!

Kamu işçisinin zam pazarlığında anlaşma sağlandı

Kamu işçisinin zam pazarlığında anlaşma sağlandı

Küfürler savurup, kadınların üzerine yürüdü

Küfürler savurup, kadınların üzerine yürüdü

2026 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

2026 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Tesla’yı şoke eden karar! Trafik cezası nedeniyle tazminat ödeyecek

Tesla’yı şoke eden karar! Trafik cezası nedeniyle tazminat ödeyecek

Yüzde 100'e varan zam! 'Ek indirim için...'

Yüzde 100'e varan zam! 'Ek indirim için...'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.