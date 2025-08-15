FİNANS

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 469 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 984 bin 298 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 13 milyon 766 bin 241 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 469 lira 15 kuruş, gaz ticaret miktarı da 552 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 192 lira 61 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 745 lira 69 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 140 milyon 16 bin 819 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 139 milyon 980 bin 859 metreküp olarak kayıtlara geçti.
