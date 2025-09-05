FİNANS

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 474 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 636 bin 548 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 10 milyon 982 bin 967 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 474 lira, gaz ticaret miktarı ise 666 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 197 lira 70 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 750 lira 30 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 141 milyon 100 bin 441 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 141 milyon 66 bin 466 metreküp olarak kayıtlara geçti.
