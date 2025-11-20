Spot piyasada elektrik fiyatları (20 Kasım 2025)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,2 azalarak 1 milyar 380 milyon 308 bin 842 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 07.00-08.00 ve 17.00-19.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 251 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 554 lira 7 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 564 lira 66 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 512 lira olarak kayıtlara geçti.Kaynak: AA | Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır