Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,7 artarak 1 milyar 362 milyon 244 bin 817 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 3 bin 399 lira, en düşük saat 07.00'de 779 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 307 lira 21 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 314 lira 43 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 399 lira, en düşük 780 lira olarak kayıtlara geçti.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır