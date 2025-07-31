Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 8,66 azalarak 2 milyar 185 milyon 591 bin 592 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 20.00'de 3 bin 399 lira 1 kuruş, en düşük 12.00'de 1750 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 399 lira 1 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 66 lira 61 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 405 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır