Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 20,5 azalarak 1 milyar 806 milyon 651 bin 232 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 20.00'de 3 bin 399 lira 99 kuruş, en düşük saat 14.00'te 1000 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 646 lira 73 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 633 lira 96 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 399 lira, en düşük 1999 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır