Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 37 artarak 2 milyar 330 milyon 260 bin 198 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 00.00-02.00, 08.00-09.00 ve 17.00-23.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 2 bin 500 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 248 lira 11 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 245 lira 6 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 999 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

