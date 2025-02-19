Trump'ın tehdidi altını uçurdu... Ons altın 9. kez rekor kırdı

Altın fiyatlarında son durum yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, son günlerdeki yükseliş trendi adeta durdurulamıyor. Yatırımcısının yüzünü güldüren altın yükselişini sürdürdü. Küresel piyasalarda altının ons fiyatı, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni gümrük vergisi tehditleri ve küresel belirsizliklerin etkisiyle 2.947,06 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

BİR YIL İÇİNDE 9. KEZ REKOR KIRDI

2025 yılının başından bu yana 328 dolar değer kazanan altın, bu yıl içinde 9. kez rekor yeniledi.

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Analistlere göre, Trump’ın agresif gümrük vergisi politikaları, küresel ticaret savaşlarına dair endişeleri artırarak yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yöneltti. Ayrıca, Çin Merkez Bankası başta olmak üzere birçok merkez bankasının altın alımlarını artırması da fiyatların yükselmesinde etkili oldu.

Geçtiğimiz yıl merkez bankalarının ulusal rezervlerini artırma eğilimi, altının yükselişini destekleyen bir faktör olarak öne çıkmıştı. Bu yıl da benzer şekilde devam eden alımlar, ons fiyatını yukarı taşıyan unsurlar arasında yer alıyor.

TRUMP’IN YENİ VERGİLERİ PİYASALARI TEDİRGİN ETTİ

ABD Başkanı Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi getiren kararnameyi imzalamasının ardından, son olarak ABD’ye otomobil ithalatına da aynı oranda vergi uygulayabileceğini açıkladı. Bu açıklamalar, küresel ticaret dengesine dair belirsizlikleri artırırken, yatırımcıları altın gibi güvenli varlıklara yönlendirdi.

Altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir izleyeceği, ABD yönetiminin ticaret politikaları ve küresel ekonomik gelişmelerin seyrine bağlı olarak şekillenecek.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde 2.947,06 seviyesine kadar tırmanarak rekor kırarken; sonrasında ise bir miktar geri çekildi.