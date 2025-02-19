FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emtia
  4. Trump'ın tehdidi altını uçurdu... Ons altın 9. kez rekor kırdı

Trump'ın tehdidi altını uçurdu... Ons altın 9. kez rekor kırdı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
19.02.2025 19:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güvenli liman olarak görülen altın, piyasalarda adeta rüzgar gibi esmeye devam ediyor. Ukrayna-Rusya savaşının bitme umudunun yeşermesi de altını frenletmedi, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi tehditleri ve küresel belirsizliklerin etkisiyle altının ons fiyatı 2.946 doları aşarak bu yıl 9. kez rekor kırdı.

Trump'ın tehdidi altını uçurdu... Ons altın 9. kez rekor kırdı

Altın fiyatlarında son durum yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, son günlerdeki yükseliş trendi adeta durdurulamıyor. Yatırımcısının yüzünü güldüren altın yükselişini sürdürdü. Küresel piyasalarda altının ons fiyatı, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni gümrük vergisi tehditleri ve küresel belirsizliklerin etkisiyle 2.947,06 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

BİR YIL İÇİNDE 9. KEZ REKOR KIRDI

2025 yılının başından bu yana 328 dolar değer kazanan altın, bu yıl içinde 9. kez rekor yeniledi.

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Analistlere göre, Trump’ın agresif gümrük vergisi politikaları, küresel ticaret savaşlarına dair endişeleri artırarak yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yöneltti. Ayrıca, Çin Merkez Bankası başta olmak üzere birçok merkez bankasının altın alımlarını artırması da fiyatların yükselmesinde etkili oldu.

Geçtiğimiz yıl merkez bankalarının ulusal rezervlerini artırma eğilimi, altının yükselişini destekleyen bir faktör olarak öne çıkmıştı. Bu yıl da benzer şekilde devam eden alımlar, ons fiyatını yukarı taşıyan unsurlar arasında yer alıyor.

TRUMP’IN YENİ VERGİLERİ PİYASALARI TEDİRGİN ETTİ

ABD Başkanı Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi getiren kararnameyi imzalamasının ardından, son olarak ABD’ye otomobil ithalatına da aynı oranda vergi uygulayabileceğini açıkladı. Bu açıklamalar, küresel ticaret dengesine dair belirsizlikleri artırırken, yatırımcıları altın gibi güvenli varlıklara yönlendirdi.

thumbs_b_c_83fbe95da52d550c19cc67713fbd2693

Altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir izleyeceği, ABD yönetiminin ticaret politikaları ve küresel ekonomik gelişmelerin seyrine bağlı olarak şekillenecek.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde 2.947,06 seviyesine kadar tırmanarak rekor kırarken; sonrasında ise bir miktar geri çekildi.

gdfhfdh

ABD Başkanı Trump'tan Ukrayna lideri Zelenskiy için 'diktatör' çıkışı: "Elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek" ABD Başkanı Trump'tan Ukrayna lideri Zelenskiy için 'diktatör' çıkışı: "Elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek"
Canlı Borsa
Rekabet Kurumu'ndan BİM'e milyarlık ceza!Rekabet Kurumu'ndan BİM'e milyarlık ceza!
Emekli olunca hobi ararken o işi buldu! 'Dükkanımızı açtık, talep var'Emekli olunca hobi ararken o işi buldu! 'Dükkanımızı açtık, talep var'
ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
3.417,82
3.418,58
% -0.08
19:46
Ons Altın / TL
106.249,63
106.307,61
% -0.13
20:01
Ons Altın / USD
2.927,33
2.928,01
% -0.21
20:01
Çeyrek Altın
5.468,51
5.589,38
% -0.08
19:46
Yarım Altın
10.902,84
11.178,75
% -0.08
19:46
Ziynet Altın
21.874,04
22.289,13
% -0.08
19:46
Cumhuriyet Altını
23.465,00
23.820,00
% 1.25
16:33
Anahtar Kelimeler:
Altın Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri ons altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan Zelenskiy'e tehdit! 'Diktatör' diyerek uyardı: "Ülkesini kaybeder"

Trump'tan Zelenskiy'e tehdit! 'Diktatör' diyerek uyardı: "Ülkesini kaybeder"

Trump'ın tehdidi altını uçurdu... Ons altın 9. kez rekor kırdı

Trump'ın tehdidi altını uçurdu... Ons altın 9. kez rekor kırdı

İstanbul kara teslim! Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı

İstanbul kara teslim! Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı

Emekli olunca hobi ararken o işi buldu! 'Dükkanımızı açtık, talep var'

Emekli olunca hobi ararken o işi buldu! 'Dükkanımızı açtık, talep var'

Ne İstanbul ne Ankara ne İzmir... En büyük değişim o ilde oldu!

Ne İstanbul ne Ankara ne İzmir... En büyük değişim o ilde oldu!

'Yeni bir döneme girildi' Asgari ücret masaya yatırılacak

'Yeni bir döneme girildi' Asgari ücret masaya yatırılacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Rahat giyinin, şık görünün! Tarzınızı yükseltecek Wrangler ürünleri indirimde

Rahat giyinin, şık görünün! Tarzınızı yükseltecek Wrangler ürünleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.