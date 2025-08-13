FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emtia

Uluslararası Enerji Ajansı, petrol talebi artış öngörüsünü günlük 20 bin varil aşağı yönlü revize etti

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), bu yıla ilişkin küresel petrol talebi artış öngörüsünü günlük 20 bin varil aşağı yönlü revize etti.

Uluslararası Enerji Ajansı, petrol talebi artış öngörüsünü günlük 20 bin varil aşağı yönlü revize etti

IEA'nın Petrol Piyasası Raporu'na göre, talebin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük yaklaşık 680 bin varil artarak 103 milyon 740 bin varile yükselmesi bekleniyor. Bir önceki raporda bu artış günlük yaklaşık 700 bin varil olarak öngörülmüştü.

Küresel petrol talebindeki artışın bu yıl, büyük ölçüde zayıf makroekonomik görünüm nedeniyle geçen yılki günlük 860 bin varillik artışın altında kalacağı tahmin ediliyor.

Talebin OECD bölgesinde önceki yıla göre günlük 80 bin varil azalarak 45 milyon 610 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise 760 bin varil artışla 58 milyon 130 bin varil olacağı hesaplanıyor.

Küresel petrol talebinin gelecek yıl ise bu yıla kıyasla günlük 700 bin varil artışla 104 milyon 440 bin varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

KÜRESEL PETROL ARZI TEMMUZDA AYNI KALDI

Öte yandan, küresel petrol arzı temmuzda değişmeyerek günlük 105 milyon 640 bin varil seviyesinde kaldı.

Bu dönemde, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol arzı günlük yaklaşık 180 bin varil azalarak 33 milyon 860 bin varil oldu.

OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise aynı dönemde günlük yaklaşık 170 bin varil artışla 71 milyon 780 bin varil seviyesine ulaştı.

Rapora göre, OPEC+ üretimindeki günlük 230 bin varillik düşüş, OPEC+ dışı üretimdeki aynı miktardaki artışla dengelendi.

Raporda, ABD'nin Hindistan başta olmak üzere Rus ham petrolü alan ülkelere uyguladığı baskıya değinilerek, Avrupa Birliği'nin gelecek yıldan itibaren Rus ham petrolünden rafine edilen petrol ürünlerinin ithalatını yasakladığı anımsatıldı.

Ayrıca, farklı yönlerde ilerleyen söz konusu politika değişikliklerinin sonucunu belirlemek için henüz erken olduğu, piyasanın dengelenebilmesi için bir değişikliğin kaçınılmaz olduğu kaydedildi. (AA)

HABER ÖZETİ

  • IEA'nın raporuna göre, petrol talebinin bu yıl günlük 680 bin varil artarak 103 milyon 740 bin varile yükselebileceği öngörüldü.
  • Küresel petrol talebinin, zayıf makroekonomik görünüm nedeniyle geçen yılki günlük artışın altında kalması bekleniyor.
  • OECD bölgesindeki talep, günlük 80 bin varil azalarak 45 milyon 610 bin varile düşerken, OECD dışı ülkelerde 760 bin varil artışla 58 milyon 130 bin varile çıkması tahmin edildi.
  • Küresel petrol arzı temmuz ayında değişmeyerek günlük 105 milyon 640 bin varil seviyesinde kaldı.
  • OPEC ham petrol arzı günlük 180 bin varil azaldı, OPEC dışı üretim ise günlük 170 bin varil artış gösterdi.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'nin komşularına ihracatı 7 ayda yaklaşık 15,6 milyar dolar olduTürkiye'nin komşularına ihracatı 7 ayda yaklaşık 15,6 milyar dolar oldu
Ayakkabı sektörü 6 ayda 489,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiAyakkabı sektörü 6 ayda 489,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi

Anahtar Kelimeler:
Petrol Uluslararası Enerji Ajansı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Zorunlu olacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

Zorunlu olacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

CHP'de 'Özlem Çerçioğlu' kaosu yaşanıyor! Eski sözleri gündem oldu... Whatsapp yazışmaları çıktı: 'Başkanın talimatı...'

CHP'de 'Özlem Çerçioğlu' kaosu yaşanıyor! Eski sözleri gündem oldu... Whatsapp yazışmaları çıktı: 'Başkanın talimatı...'

Silah çekip, dillerine sigara bastılar! Korkunç işkence

Silah çekip, dillerine sigara bastılar! Korkunç işkence

Sivas'ta terk edilmiş 'cinli' köyde sabahladı

Sivas'ta terk edilmiş 'cinli' köyde sabahladı

Ofislere 'e' tabelası asmaya başladılar! Tüm illere yayılacak

Ofislere 'e' tabelası asmaya başladılar! Tüm illere yayılacak

'Altını çizeyim' 3600 ek gösterge için çarpıcı çıkış geldi

'Altını çizeyim' 3600 ek gösterge için çarpıcı çıkış geldi

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.