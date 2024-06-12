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Yükseliş eğilimi üçüncü gününde: Brent petrolün varil fiyatı 82,44 dolar

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
12.06.2024 10:11
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 82,44 dolardan işlem görüyor. Dün 82,36 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,92 dolar seviyesinde tamamladı. Petrol fiyatlarının yükselişinde dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin arttığını gösteren veriler etkili oldu.

Yükseliş eğilimi üçüncü gününde: Brent petrolün varil fiyatı 82,44 dolar

Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,63 artarak 82,44 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,53 dolardan alıcı buldu. Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2 milyon 428 bin varil azaldığını öngördü. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 750 bin varil azalacağı yönündeydi. Stoklardaki düşüş öngörüsü, ülkede talebin arttığına işaret ederek fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak. Resmi verilerin de stokların azaldığını göstermesi durumunda petrol fiyatlarının yükselişinin süreceği öngörülüyor.

SEYAHATLER VE KÜRESEL TALEP ARTIŞI BEKLENTİSİ FİYATLARI YÜKSELTİYOR

Yaz aylarında seyahatlerin artmasıyla küresel talebin artacağı beklentisi de fiyatlar üzerinde etkili oluyor. Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketicilerinde ekonomik hareketliliğin zayıf olduğuna dair sinyaller fiyatların yükselişini kısıtlıyor.

Son dönemde ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermesi ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına yönelik belirsizliği artırdı. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in ilk faiz indirimine eylülde gitme ihtimali yüzde 83'ten yüzde 51'e gerilerken, olasılık kasım ayı için yüzde 81'den 77'ye indi. Bu yıl faiz indirimine gitme ihtimalinin düşük olması petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Dünyanın ikinci büyük petrol tüketicisi Çin'de açıklanan enflasyon verileri ise beklentilerin altında kaldı. Analistler, söz konusu verilerin ülke ekonomisinde zayıf talep sinyalleri vermeye devam ettiğini belirterek, hükümetin ekonomik aktiviteyi destekleyici yeni teşvik paketleri duyuracağına ilişkin beklentilerin sıcaklığını koruduğunu dile getirdi.

Brent petrolde teknik olarak 82,99 ile 83,62 dolar aralığının direnç, 81,28 ile 80,11 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Fed Brent petrol
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