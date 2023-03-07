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'1 yıl içerisinde' diyerek duyurdu! Bakan Dönmez Trakya'da kurulacak doğal gaz merkezi için Meclis'i işaret etti: "1-2 kanunda değişikliğe ihtiyaç var"

07.03.2023 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den Trakya'da kurulması planlanan doğal gaz merkezinin son durumu hakkında bir açıklama geldi. "1 yıl içerisinde orayı işler hale getirmek hedefimiz" diyen Bakan Dönmez, önümüzdeki günlerde Meclisin gündemine gelecek yasa değişikliği teklifinden söz etti.

'1 yıl içerisinde' diyerek duyurdu! Bakan Dönmez Trakya'da kurulacak doğal gaz merkezi için Meclis'i işaret etti: "1-2 kanunda değişikliğe ihtiyaç var"

Trakya'da kurulacak doğal gaz ticaret merkezi için geri sayım başladı. Bakan Dönmez, merkezin faaliyete geçeceği süreye değinirken "1-2 kanunda değişiklik ihtiyacı var" dedi.

Bakan Dönmez'in açıklaması şöyle:

"Depreme odaklandık. Çalışma grupları çalışıyor. 1 yıl içerisinde orayı işler hale getirmek hedefimiz. 1-2 kanunda değişiklik ihtiyacı var. Önümüzdeki günlerde meclis gündemine gelecek ondan sonra da yasal altyapı da tamamlanmış olacak."

Öte yandan Dönmez, Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nin açılışına ilişkin ise şunları söyledi:

"Çalışanlarımızın bir kısmı deprem bölgelerinden geliyor; ister istemez aileleriyle ilgilenmek zorunda kaldılar. Yarın tekrar bölgeye gideceğim. Herhalde muhtemelen nisana kalır."

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Fatih Dönmez

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