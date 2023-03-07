'1 yıl içerisinde' diyerek duyurdu! Bakan Dönmez Trakya'da kurulacak doğal gaz merkezi için Meclis'i işaret etti: "1-2 kanunda değişikliğe ihtiyaç var"

Trakya'da kurulacak doğal gaz ticaret merkezi için geri sayım başladı. Bakan Dönmez, merkezin faaliyete geçeceği süreye değinirken "1-2 kanunda değişiklik ihtiyacı var" dedi.
Bakan Dönmez'in açıklaması şöyle:
"Depreme odaklandık. Çalışma grupları çalışıyor. 1 yıl içerisinde orayı işler hale getirmek hedefimiz. 1-2 kanunda değişiklik ihtiyacı var. Önümüzdeki günlerde meclis gündemine gelecek ondan sonra da yasal altyapı da tamamlanmış olacak."
Öte yandan Dönmez, Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nin açılışına ilişkin ise şunları söyledi:
"Çalışanlarımızın bir kısmı deprem bölgelerinden geliyor; ister istemez aileleriyle ilgilenmek zorunda kaldılar. Yarın tekrar bölgeye gideceğim. Herhalde muhtemelen nisana kalır."