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1099 TL'lik borç 85 TL'ye iniyor! 9 Haziran 2021'de Resmi Gazete'de yayımlandı

11.06.2021 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araç muayenesini geciktiren vatandaşlar için borç yapılandırma kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe giren kararda, borcun geciktiği her ay için araç muayene bedelinin yüzde 5’i, aylık yurt içi ücreti fiyatı endeksi oranında yeniden belirleniyor.

1099 TL'lik borç 85 TL'ye iniyor! 9 Haziran 2021'de Resmi Gazete'de yayımlandı

Yapılan yeni düzenlemeye göre araç muayenesini 1 yıl geciktiren araç sahipleri, 205,03 TL gecikme cezasının sadece 14,36 liralık kısmını ödeyecek. TÜVTÜRK’ten yapılan açıklamada, araç sahiplerinin hesaplanan toplam gecikme bedeli, aylık yurt içi fiyat endeksine ve aracın muayeneye geliş tarihine göre değişiklik gösterebileceği belirtildi.

GECİKME SÜRESİ YOK
31 Aralık 2021'e kadar geçerli yeni düzenlemenin tüm araç tipleri için geçerli olduğu açıklandı. Bunun yanında gecikme süreleri için de bir sınır olmadığı duyuruldu. Buna göre, düzenlemeden muayenesi 1 ay geciken araçların yanında, 5 veya 10 yıldır muayeneye gelmeyen araçlar da faydalanabiliyor.

Öte yandan, araç muayene işleminin gerçekleştirilmesi için araç sahiplerinin Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), trafik para cezası veya otoyol geçiş borcu da bulunmaması gerekiyor.

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BORÇ GECİKMELERİNDE İNDİRİM
Yeni düzenlemeyle sadece araç muayene gecikme ücretlerine değil, söz konusu diğer borçların gecikmelerine de önemli indirim imkanı getirildi. Böylece yapılandırmadan faydalanan ve bu borçları nedeniyle uzun süre aracını muayeneye ettiremeyen araç sahipleri için önemli bir imkan doğuyor.

Her bir taşıt için MTV, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde 10'unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince fenni muayene izni verilecek.

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RANDEVULAR E-DEVLET’TEN ALINABİLİYOR
Araç muayene hizmeti randevularının "www.tuvturk.com.tr" internet sitesinden, "0 850 222 88 88" numaralı çağrı merkezinden ve e-Devlet üzerinden tüm araç sahiplerine ücretsiz olarak verildiği belirtildi.

İNDİRİM ÖRNEĞİ
Konuyla ilgili örneklere yer verilen tebliğ taslağına göre, normal muayene süresi 26 Ağustos 2016’da sona eren (A) sınıfı bir araç sahibi, yapılandırmadan yararlanması halinde, 15 Ekim 2021’de muayeneye gittiğinde, araç muayene ücreti ile birlikte ödemesi gereken yüzde 5’lik fazla yerine, Yİ-ÜFE ile hesaplanan tutarı ödeyecek. Buna göre, 372.88 liralık ücret için 1099 liralık yüzde 5 gecikme yerine 85 liralık ilave bedel alınacak.


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