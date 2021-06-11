1099 TL'lik borç 85 TL'ye iniyor! 9 Haziran 2021'de Resmi Gazete'de yayımlandı

Yapılan yeni düzenlemeye göre araç muayenesini 1 yıl geciktiren araç sahipleri, 205,03 TL gecikme cezasının sadece 14,36 liralık kısmını ödeyecek. TÜVTÜRK’ten yapılan açıklamada, araç sahiplerinin hesaplanan toplam gecikme bedeli, aylık yurt içi fiyat endeksine ve aracın muayeneye geliş tarihine göre değişiklik gösterebileceği belirtildi.

GECİKME SÜRESİ YOK

31 Aralık 2021'e kadar geçerli yeni düzenlemenin tüm araç tipleri için geçerli olduğu açıklandı. Bunun yanında gecikme süreleri için de bir sınır olmadığı duyuruldu. Buna göre, düzenlemeden muayenesi 1 ay geciken araçların yanında, 5 veya 10 yıldır muayeneye gelmeyen araçlar da faydalanabiliyor.

Öte yandan, araç muayene işleminin gerçekleştirilmesi için araç sahiplerinin Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), trafik para cezası veya otoyol geçiş borcu da bulunmaması gerekiyor.

BORÇ GECİKMELERİNDE İNDİRİM

Yeni düzenlemeyle sadece araç muayene gecikme ücretlerine değil, söz konusu diğer borçların gecikmelerine de önemli indirim imkanı getirildi. Böylece yapılandırmadan faydalanan ve bu borçları nedeniyle uzun süre aracını muayeneye ettiremeyen araç sahipleri için önemli bir imkan doğuyor.