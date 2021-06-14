On numara çekilişi sonuçları merak ediliyor. Şans oyunu sevenleri "14 Haziran Pazartesi On Numara ne zaman çekiliyor, saat kaçta?" , "On numara sonuçları açıklandı mı?" sorularının yanıtını araştırıyor. On Numara çekilişi hafta içi iki gün gerçekleştiriliyor. İşte ayrıntılar...
On Numara çekilişi 14 Haziran Pazartesi 20.00'da gerçekleştirildi. On Numara çekilişi hafta içi iki gün, pazartesi ve cuma olmak üzere yapılıyor. Her iki günde de çekiliş 20.00'da yapılıyor.
On Numara çekilişi sonuçları açıklandı. İşte On Numara çekiliş sonuçları: 2 - 4 - 9 - 15 - 17 - 21 - 22 - 25 - 28 - 29 - 30 - 31 - 34 - 36 - 38 - 39 - 42 - 45 - 52 - 58 - 67 - 75
On numara çekiliş sonuçlarını sorgulamak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz:
https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari
On numara oyununda bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numara içinde, 10 numara işaretlenmektedir. Her kolon içerisinde çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 rakam doğru tahmin edenler ödülü kazanma şansı yakalıyor.
Mili Piyango İdaresi tarafından paylaşılan On Numara kuralları şu şekildedir:
On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir.
Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur.
Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir.
Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.
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