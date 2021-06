On numara çekilişi sonuçları merak ediliyor. Şans oyunu sevenleri "14 Haziran Pazartesi On Numara ne zaman çekiliyor, saat kaçta?" , "On numara sonuçları açıklandı mı?" sorularının yanıtını araştırıyor. On Numara çekilişi hafta içi iki gün gerçekleştiriliyor. İşte ayrıntılar...

14 HAZİRAN PAZARTESİ ON NUMARA NE ZAMAN ÇEKİLİYOR, SAAT KAÇTA?

On Numara çekilişi 14 Haziran Pazartesi 20.00'da gerçekleştirildi. On Numara çekilişi hafta içi iki gün, pazartesi ve cuma olmak üzere yapılıyor. Her iki günde de çekiliş 20.00'da yapılıyor.

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

On Numara çekilişi sonuçları açıklandı. İşte On Numara çekiliş sonuçları: 2 - 4 - 9 - 15 - 17 - 21 - 22 - 25 - 28 - 29 - 30 - 31 - 34 - 36 - 38 - 39 - 42 - 45 - 52 - 58 - 67 - 75

On numara çekiliş sonuçlarını sorgulamak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz:

https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On numara oyununda bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numara içinde, 10 numara işaretlenmektedir. Her kolon içerisinde çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 rakam doğru tahmin edenler ödülü kazanma şansı yakalıyor.