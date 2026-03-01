FİNANS

2026 Noter Masrafları: Hangi İşlem İçin Ne Kadar Ödenir?

Birçok işlem için notere gitmek gerekebiliyor. Hal böyle olunca da “Şimdi bu işlem kaça patlayacak?” diye düşünmeden edemiyorsun. 2026 yılı için noter ücretleri yeniden düzenlendi ve bazı işlemler ciddi şekilde cep yakabiliyor! Gelin, detaylara birlikte bakalım. 👇

1. Noterde yapılan her işlemin bir taban ücreti var!

Notere gitmeden önce bilinmesi gereken en temel şey şu: “Basit bir evrak işim var.” desen bile, her işlemin bir taban bedeli var ve bu bedelin altına düşülmüyor. Yapılacak işin türüne göre yazı ücreti, tescil ücreti, tebligat masrafı gibi kalemler eklenebiliyor. Bu yüzden noterde ödenecek tutar çoğu zaman tek bir rakamdan ibaret olmuyor. Bakalım en sık karşılaşılan işlemlerin ücretleri 2026 yılında ne kadar olmuş. 👇

2. Genel ve temel ücretler ne durumda?

2026 Noter Masrafları: Hangi İşlem İçin Ne Kadar Ödenir? 2

2026 itibarıyla noterde yapılan herhangi bir işlem için ödenmesi gereken taban ücret 58,82 TL olarak belirlendi. Yani ister imza onayı olsun ister basit bir belge tasdiki, notere girdiğin anda bu rakamdan aşağı bir ödeme yapman mümkün değil. Bunun üzerine, noter tarafından yazılan ya da çoğaltılan her belge için sayfa başına 80,68 TL yazı ücreti ekleniyor. Ayrıca işlemin sisteme kaydedilmesi için 25,21 TL tescil ücreti alınıyor.

3. Özel belge ve işlem ücretleri. 👇

2026 Noter Masrafları: Hangi İşlem İçin Ne Kadar Ödenir? 3

Standart işlemlerin dışında kalan belgeler, noterde daha yüksek ücretlere tabi tutuluyor. Örneğin vasiyetname ya da vakıf senedi gibi özel belgelerin düzenlenmesi 2026 yılında yaklaşık 2.661 TL gibi bir tutarla yapılıyor. Gayrimenkul satış sözleşmelerinde ise ücret, satış bedeline göre hesaplanıyor; genelde satış tutarının binde 1’i alınıyor. Ancak bunun 500 TL’den az, 4.000 TL’den fazla olması mümkün değil. Noter onaylı tercümelerde de sayfa başına 600 TL’nin üzerinde bir ücret söz konusu. Bu yüzden bu tarz işlemler için notere gitmeden önce bütçeyi netleştirmek şart!

4. Defter onaylama ücretlerinin tutarı ne oldu?

2026 Noter Masrafları: Hangi İşlem İçin Ne Kadar Ödenir? 4

Şirketler, dernekler ya da ticari faaliyet yürütenler için defter onaylatmak mecburi! 2026’da defterlerin açılış onayı için ilk 100 sayfa üzerinden yaklaşık 25 TL, her ek 100 sayfa için ise 9-10 TL civarında bir ücret alınıyor. Kapanış ya da ara onaylarda da benzer tutarlar geçerli. Sayfa sayısı arttıkça ücret de artıyor.

5. Harçsız veya muaf işlemler ve tebliğler 👇

2026 Noter Masrafları: Hangi İşlem İçin Ne Kadar Ödenir? 5

Bazı işlemler harçtan muaf olsa bile noter ücreti tamamen ortadan kalkmıyor. Örneğin değer içermeyen bir belge için imza onayı yaptırdığında, 2026’da yaklaşık 67,58 TL ödemen gerekiyor. İhtarname, ihbarname ya da protesto gibi tebliğ işlemlerinde de her bir nüsha için yine bu seviyelerde bir ücret alınıyor. Yani “harç yok” denmesi, işlemin ücretsiz olduğu anlamına gelmiyor.

6. Yol ve emanet giderlerinin tutarı 2026 yılında ne kadar oldu?

2026 Noter Masrafları: Hangi İşlem İçin Ne Kadar Ödenir? 6

Noterin ofis dışına çıkması gereken durumlarda ya da belgelerin noter tarafından saklanması istendiğinde ek masraflar devreye giriyor. 2026’da noterlik dışında yapılan işlemler için 300 TL’nin üzerinde yol ödeneği talep ediliyor. Daha kapsamlı ve özel görevlerde bu rakam birkaç bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Ayrıca notere emanet bırakılan belge ya da eşyalar için yıllık yaklaşık 186 TL saklama ücreti alınıyor.

7. Dijital işlemlerde durum ne?

2026 Noter Masrafları: Hangi İşlem İçin Ne Kadar Ödenir? 7

Noter işlemleri artık sadece kağıt üzerinde yapılmıyor, dijital tespit ve elektronik işlemler de ücretli. 2026 yılında elektronik ortamda yapılan veri, görüntü ya da belge tespitlerinde ilk 1 MB veri için 36 TL, sonraki her MB için ise 18 TL ücret alınıyor. Özellikle dijital belgelerle uğraşanlar için bu ücretler hızlıca artabiliyor. Yani online noter işlemleri aslında ücretsiz değil!

