Kredi Notunu Riskli Seviyeden Yukarı Çekmek İçin 9 Pratik Tüyo

Kredi notu yani Findeks puanının düşük olması, sizi hayatta yapmak istediğiniz birçok şeyden alıkoyabilir. Eve yeni bir eşya almak, telefonunuzu yenilemek, araba veya ev almak için başvurduğunuz kredi limitinin düşük olması temelde kredi notuyla ilgilidir. Ama tam da bu nedenle, kredi notunuzu nasıl yükselteceğinizi öğrenirseniz, bankalar için “az riskli” müşteri grubuna girerek hayallerinize de bir adım yaklaşabilirsiniz.

İşte kredi notunuzu yukarı çekmek için uygulayabileceğiniz stratejiler:

1. Kredi kartı limitini sonuna kadar kullanmamak.

Bankanızın size verdiği kredi kartı limitini sonuna kadar kullanıyorsanız, “riskli” grupta kalmaya devam edersiniz. Çünkü bankalar genellikle müşterilerine tanımladıkları kredi kartı limiti ve kredi limitlerini toplam olarak değerlendirirler. Kartınızın %100 doluluğa ulaşmasıyla %50 doluluğa ulaşması banka için büyük fark demektir. Mümkünse kart limitinde minimum %30 boşluk bırakmanız gerekir. Bu durum, sizi krediye muhtaç gibi göstermeyeceğinden bankadaki kredibilitenizi artırmanın da en kolay yoludur.

2. Son ödeme tarihlerini asla aksatmamak.

Kredi notunu belirleyen en temel göstergelerden biri, borcunuza ne kadar sadık bir müşteri olduğunuzdur. Bu aşamada devreye her ay düzenli ödeme yaptığınız kredi kartları girer. Eğer kredi kartı borcunu son ödeme tarihinden 1 gün bile geciktirirseniz, bankadaki kredi notunuzu ciddi tehlikeye atmış olursunuz. Çünkü 1-2 gün gecikmede borcu faiziyle ödeseniz bile banka için güvenilir olmayan müşteri imajı çizersiniz. Bu imajı tersine çevirmek için yapmanız gereken tek şey, borçlarınıza ve borç ödeme tarihlerine sadık olmanızdır. Bunun için bankanızın sunduğu otomatik ödeme araçlarından faydalanırsanız, son ödeme tarihlerini kaçırma riski de yaşamazsınız.

3. Üst üste ve sık sık kredi başvurusu yapmamak.

Bazen de kredi notunun düşük olması, sürekli yapılan sonuçsuz başvurulardan kaynaklanır. Eğer bankaya yaptığınız bir kredi başvurusu olumsuz sonuçlanmışsa ve siz onun üzerine belirli aralıklarla başvuru yapmaya devam etmişseniz, kendi güvenilirliğinizi kanıtlamanız zor olur. Çünkü yaptığınız her yeni sorgu otomatik olarak bankalara iletilir ve tüm bankaların gördüğü kredi notunu doğrudan etkiler. Algoritmanın sürekli tetiklenmesi ise bankanın sizin hakkınızda “panik içinde nakit ihtiyacı olan müşteri” sonucuna varmasına yol açabilir. Bu nedenle başvurunuz olumsuz olsa bile yeni başvuru denemesi yapmadan önce 2-3 ay beklemeniz en doğrusudur.

4. Kullanılmayan kredi kartlarını kapatmamak.

Kredi notunu artırmanın kullanılan kredi kartı sayısını azaltmakla değil de kart kullanım şekliyle daha çok ilgisi vardır. Hatta bankalar, kredi kartı olmayan müşterilere kredi vermekte daha çok zorlanır. Çünkü bankaların gözünde kredi kartlarınız, sizin borcuna sadık bir müşteri olduğunuzu kanıtlayan en temel göstergedir. Bu nedenle eski ve kullanılmayan kartlarınızı kapatmak yerine bir kenarda tutmak, mümkünse aidatsız versiyonlarıyla değiştirmek, aslında düzenli olarak elinizde olan bir bakiyeyi kullanmaya gereksinim duymadığınızı vurgular. Bu da bankanın sizi riskli kategoriden çıkarması için etkili bir neden olabilir.

5. Ek hesap ve nakit avans limitlerini eksiye düşürmemek.

Bankalar, müşterilerine sundukları nakit avans ve ek hesap limitlerini, kredi notuna dahil eder. Birçok müşteri bu limitleri kendi parası gibi harcayarak sürekli ekside tutar. Ama bu tür limitler bankacılık sistemindeki ihtiyaç kredisinin veya kredi kartlarının farklı bir şeklidir. Dolayısıyla bu hesapları sürekli ekside tutmak, bankaya sürekli borçlandığınızı ve bu borçları ödemekte faal olmadığınızı gösterir. Haliyle durumu tersine çevirip kredi notunu hızla yükseltmek için önce bu hesapları kontrol etmenizde büyük fayda olabilir.

6. Borçları düzenli olarak ödemek.

Bankalar, yüksek kredi tanımladıkları müşterilerinden ne aralıkla ve nasıl ödeme bekleyeceklerini bilirler. Bunun için de geçmiş kredi kartı harcama ve ödeme alışkanlıklarına yakından bakarlar. Bu borçları aksatmadan gününde ödeyen bir müşteriyseniz, bankadaki kredi notunuz düzenli olarak artacağından ileride çok daha avantajlı oranlara ve limitlere erişim sağlayabilirsiniz.

7. Asgari tutarı değil borcun tamamını ödemek.

Bankalar düzenli ödeme yapan müşterileri sevse de bu ödemenin ne miktarda olduğuna da dikkat ederler. Eğer kredi kartı borcunuzun sadece asgari tutarını ödüyorsanız, ne yazık ki “güvenilir” sınıfa girmeniz mümkün olmaz. Çünkü asgari ödeme yapmak, aslında borcu kapattığınız anlamına gelmez. Bunun yerine borcu sürekli öteleyerek faizin faizini ödediğinizi gösterir. Bu durumu tersine çevirmek için kredi kartı harcamalarındaki dönem borcunun tamamını kapatmanız gerekir. Böylece kredi notunuzu hızla yükseltmiş olursunuz.

8. Teminatlı kart edinmek.

Kredi notunuzun çok düşük olması halinde hiçbir banka size güvenmeyeceğinden, değerlendirilebilecek herhangi bir veri akışı sağlayamazsınız. Yani geçmişe dair borçlarınız ve bunları ödeme alışkanlıklarınız gibi veriler olmazsa, bankaların sizi doğru değerlendirmesi de mümkün olmaz. Bu durumu kırmanın en kolay yolu, bankanızdan teminatlı bir kart talep etmektir. Bankaya düşük bir miktar yatırıp bunu bloke ettirdiğiniz zaman karşılığında blokeli bir kart alabilirsiniz. Bu durumda bankanıza aslında paraya ihtiyacınız olmadığını gösterir ve birkaç ay içinde notunuzu iyileştirirsiniz.

9. Kredi notunu düzenli aralıklarla takip etmek.

Bu stratejilerin hepsini değil, bir veya birkaçını uygulamak isteyebilirsiniz. Belirli bir stratejide ilerlerken işinizi sağlama almak için kredi notunuzu düzenli aralıklarla tespit etmeniz gerekir. Böylece hangi aşamada yanlış yaptığınızı anlayabilir, stratejinin etkili olup olmadığını tespit edebilir ve gereken durumda diğer stratejilere geçerek süreci daha verimli şekilde yönetebilirsiniz. Üstelik bazen hata banka sistemindeki aksaklıklardan kaynaklanabilir. Bu durumda notunuzun tekrar değerlendirilmesini de talep ederek süreci en kısa sürede kendi adınıza avantaja çevirebilirsiniz.