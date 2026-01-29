FİNANS

2026 Yılında KOBİ’leri Neler Bekliyor?

KOBİ'ler açısından 2026 yılı çok daha iyi olacak gibi. Bu yılın büyüme yılı olabileceğini uzmanlar söylüyor. Peki 2026 yılında KOBİ'leri neler bekliyor?

2026 yılı KOBİ'lere iyi gelecek!

2026 yılının KOBİ'ler için büyüme yılı olabileceği söyleniyor. Ekonominin bu yıl artık toparlanacağı öngörülüyor. Bu da KOBİ'lerin rahatlamasına yardım edebilir. Üretim aşamasında zorlanan KOBİ'ler, 2026 öngörülerine göre daha rahat bir döneme girebilirler yani.

KOBİ'ler için bu yıl sıçrama yılı olabilir.

Eğer gerekli desteği alabilirlerse KOBİ'ler bu yıl büyüme dönemine girebilirler. Yani 2026 yılında sadece ayakta kalmakla uğraşmayıp büyümeye doğru bir gelişim gösterebilirler.

Krediler KOBİ'lerin vazgeçilmezi.

Üretim yapan KOBİ'ler için krediler şart. Bu tür KOBİ'ler için düşük faizli krediler planlanırsa 2026 yılını çok daha rahat geçirebilirler. Son yıllarda kredilere erişmekte zorlandıkları için 2026 yılında bunun çözülebileceğine inanılıyor.

2026 yılı teknoloji yılı olacak!

KOBİ'ler artık dijitalleşme sürecine girmeye başladı. 2026 yılında ise bunun daha da artacağına inanılıyor. Bunun için de teknolojiye ayrılan bütçeler artabilir. Tabii 2026 yılında yapay zeka kullanımı da KOBİ'lerin operasyonlarında daha çok görülebilir.

KOSGEB daha fazla KOBİ'yi destekleyecek.

KOSGEB, KOBİ'ler için oldukça önemli kurumlardan. Birçok farklı desteği bulunan KOSGEB, 2026 yılında da KOBİ'leri desteklemeye devam ediyor. Bu yıl KOSGEB'in hedeflerinde daha çok KOBİ'ye destek vermek yer alıyor.

Bazı KOBİ'ler daha avantajlı.

2026 yılında ihracaat yapan, yeniliklere açık, dijital dünyaya ayak uydurabilen ve istihdama önem veren KOBİ'ler için daha avantajlı bir yıl olabilir. Bu sayılanlara önem veren KOBİ'lere daha fazla destek verilebilir. O yüzden hedeflerinde ve planlarında bunlar olan KOBİ'ler 2026 yılında daha şanslı olacak!

KOBİ'ler artık verileri çok daha iyi okuyacak.

Yeni yılda KOBİ'ler için veri okuması daha önemli hale gelecek. İşletmelerinin performasını görmek için KOBİ'lerin veri okumayı öğrenmesi gerekiyor. Yani ürünlerin hangilerinin daha çok satıldığı, reklamların karşılığının olup olmadığı ya da müşterilerin geri gelme oranlarını hep net verilerle görebilecekler.

Yeşil dönüşüm KOBİ'ler için elzem hale gelecek.

Verimlilik artık herkesin gündeminde. Bu sebeple de 2026 yılı KOBİ'ler için yeşil dönüşüm yılı olabilir. KOBİ'ler verimlilik yönünde bu sene daha çok çaba harcayacaklar. Enerji tasarrufu modellerini ve çevre dostu uygulamalarını KOBİ'lerin bu yıl gündeme alması gerekecek gibi.

2026 yılında bazı alanlar daha ön planda olacak.

Her yıl öne çıkan farklı alanlar oluyor. 2026 yılında ise öne çıkacak ve büyümesi artacak alanların başında hizmet ihracatı geliyor. Diğer alanlara göre gideri daha az olan bu alan 2026 yılında büyümesini daha da artıracak.

Çalışanlar başına ödenen destek de artıyor.

KOBİ'lere verilen desteklerden biri de çalışan desteği. KOBİ'ler için zaten verilen bir destek var. İşte bu çalışan desteği 2026 yılında daha da artacak. Bu da KOBİ'ler için rahatlama anlamına geliyor.

