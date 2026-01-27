Sadece kendi işinin patronu olanların bildiği zorluklar

Her ay sürpriz bir gelir var.



Kendi işinin patronuysan her ayın sonunda alacağın belirli bir gelir olmuyor. Ayın sonunda ne geleceği biraz sürpriz gibi. Bir yerde çalıştığında maaşın net ve belli. Düzenli maaş insanın kendini güvende hissetmesini sağlıyor ama kendi işinse bu biraz daha belirsiz oluyor.

Çalışma saati diye bir şey yok.

Kendi işin olduğunda "Ben sabah 9.00'da başlayayım 17.00'da işten çıkarım." diye bir şey yok. Çünkü orası senin işin ve işin ne zaman biterse o zaman çıkabilirsin. Kendi işinde patron olduğunda mesai kavramı yok oluyor yani.

Tüm kararlar sende toplanıyor.



Kendi işi olanlar için belki de en büyük zorluk bu. Her türlü kararı tek başına vermek zorundasın. Bazı kararlar kolay olabilirken işle ilgili en zor kararları da tek başına almak zorunda kalıyorsun. Başkasının yanında çalışırken böyle bir zorluk yok tabii.

Kendi işin varsa her şeyden biraz anlamak zorunda kalıyorsun!

İşinin neyle alakalı olduğu fark etmeksizin kendi işinde her şeyden biraz anlaman gerekiyor. Yani işinin yanında muhasebeden pazarlamaya her şeyi az da olsa bilmelisin. Yoksa iş yapmak daha da zorlaşır.

Sosyal hayat diye bir şey kalmıyor.



Kendi işi olanların en zorlandıkları konulardan biri de bu. Kendi işin olduğunda mesai saati diye bir şey yok, dolayısıyla sosyal hayat da kalmıyor. Yani arkadaşlarınla plan yapıyorsun ama bir anda işte acil bir şey çıkıyor. İşten istediğin zaman çıkamadığın için sosyal hayatın yavaş yavaş bitiyor.

İş, her yeri kaplıyor.

Kendi işin olduğunda işin ve kişisel hayatın diye bir ayrım yok oluyor. Yani senin hayatın artık iş hayatınla birleşiyor. İşinden başka şeyden bahsedemez, çalışanlarından başka kimseyle görüşemez oluyorsun. Yeni kurulan işlerde bu çok daha belirgin oluyor.

Patronlar hep dayanıklı olmak zorunda!

Kendi işinde patronsan ne olursa olsun kimseye yansıtmaman gerekiyor. Çalışanlar ya da müşteriler zayıf bir patron görmek istemez. O yüzden zor zamanlarda bile patronlar hep güçlü görünmeye çalışıyorlar.

Büyümek ya da büyümemek...

Kendi işin olduğunda işini büyütmek ya da yerinde saymak senin elinde. İşi büyütüp daha geniş bir yere mi yayılmak yoksa güvenli şekilde yerinde saymak mı? Piyasa şartlarına bakıp en doğru kararı vermek yine sana kalıyor yani.

Sürekli takipte olmak gerek!



Kendi işinde patronsan sürekli devlet kurumlarında işin oluyor. Değişen kanunlar, ödenecek vergiler derken sürekli takip etmen gereken bir yapı var. Yani patron olmak, sadece dükkanda oturup mal satmak demek değil!

Başarıları kutlamaya bile vakit olmuyor bazen.

Kendi işini kurduğunda ve bu işte başarı olduğunda aslında bu kutlamak için büyük bir şey. Ama kendi işinde patron olduğunda sürekli üstünde bir baskı oluyor ve kutlamaya değer şeyler bile kutlanamıyor.