Vergi Takviminde Kaybolmayın: KOBİ Sahipleri İçin Finansal Okuryazarlık 101!

Vergi takvimi sadece bir listeden ibaret değil.



Vergi takvimi, sadece hangi vergiyi ne zaman ödeyeceğimizi göstermiyor aslında. Bunun yanında yıl boyunca ödenecek tüm vergi yükünü tek yerden görmeyi sağlıyor. Yani vergi takvimi sayesinde yılın hangi ayında nasıl bir ödemen olduğunu bilebiliyorsun.

KDV ne demek biliyor musun?

KDV, çok duyduğumuz bir terim ama kavramın içeriği genelde tam anlamıyla bilinmiyor. Hesaplanan ve indirilecek olan iki tür KDV var. KDV, müşteriden alınıp devlet adına tutulan bir para. Senin mal alırken ödediğin KDV ile müşteriden aldığın KDV arasındaki fark devlete ödeniyor ya da sonraki aya devrediyor. Bu parayı kendi paran gibi görüp harcarsan yanılırsın yani!

Stopaj vergisi de pek bilinmiyor.

Stopaj vergisi, kiradan ve bazı diğer ödemelerden kesilebiliyor. Yani kira öderken kiranın vergisini de ödüyorsun. Sen aslında burada bir aracı oluyorsun.

Beyanname vermemek düşünülemez.



Vergi sistemi beyannamelerle çalışıyor. Yani ödemeden önce beyan etmek gerekiyor. Eğer beyan etmezsen yani gelirinle ilgili bilgileri vergi dairesine vermezsen o zaman ceza söz konusu olabiliyor.

Vergide tarihler çok önemli!



Vergi cezaları genelde ihmal kaynaklı oluyor. Yani ödenmesi gereken tarih kaçırılıyor ya da sonra ödemek için ertelenirken unutuluyor. O yüzden takip burada çok önemli.

Yapılandırmalar kurtuluş değil.

Vergi borcunu zamanında ödemeyenler yapılandırma çıkar çıkmaz hemen atlıyor ama bunu devamlı hale getirmek aslında işletmenin büyük bir sorunu olduğunu gösteriyor. Yapılandırmalar aslında geçici çözümler. Nakit sorunu çözülemiyorsa, sürekli yapılandırma bekleniyorsa o zaman işletmeyle ilgili sorunlar masaya yatırılmalı demektir.

Muhasebecin var diye her şeyi o yapamaz.

Muhasebecinin işletmedeki rolü kayıt tutup gerekli bilgilendirmeleri yapmak. Muhasebeci senin yerine karar veremez.O yüzden ne zaman risk alacağına ve yatırım yapacağına karar verecek olan sensin.

Para alınmasa da vergi doğar.

Yani faturayı kestikten sonra onun vergisi oluşmuş demek oluyor. O parayı tahsil edememek verginin erteleneceği anlamına gelmiyor. Eğer işletmen uzun vadeli satış yapıyorsa vergi ödemesini hesaplaman gerekiyor. Yoksa işletmen vergileri öderken nakit sıkıntısı yaşayabilir.

Dijital sistemler işi kolaylaştırıyor.



Artık vergi dairelerine gitmeden çoğu işlem yapılabiliyor. Bu da KOBİ'lerin işlerini kolaylaştırıyor elbette. Ama burada hata yapmamaya dikkat etmek gerek. Çünkü yapılan bazı yanlışların geri dönüşü olamayabilir.

Vergileri bilmek, işletmeni kurtarır.

Bir işletmen varsa yıl içinde ödemen gereken tüm vergileri bilmelisin. Bunları plan yaparken dikkate almalısın. Bu şekilde hesap yaptığında bir sürpriz çıkmaz ve işletmenin nakit akışını ayarlayabilirsin.