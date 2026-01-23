Sen Hangi Tip Patronsun?

1/8 Hadi başlayalım... Çalışanın bir hata yaptı, tepkin ne olur?

Neden yanlış yaptığını inceleyip ona anlatırım. Önce onu rahatlatırım, sonra birlikte çözmeye çalışırız. Hatanın bizi ne kadar etkileyeceğine bakarım. Tekrar etmemesi için gerekeni yaparım.