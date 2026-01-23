Sen Hangi Tip Patronsun?

1/8
Hadi başlayalım... Çalışanın bir hata yaptı, tepkin ne olur?
Neden yanlış yaptığını inceleyip ona anlatırım.
Önce onu rahatlatırım, sonra birlikte çözmeye çalışırız.
Hatanın bizi ne kadar etkileyeceğine bakarım.
Tekrar etmemesi için gerekeni yaparım.
2/8
Birine elindeki işi verirken neden çok rahatsız olursun?
Verdiğim kişinin süresinde teslim etmemesi.
İşin niteliğini tamamen değiştirmesi.
Aramızda iletişim olmadığı için yanlış yapması.
Benim kadar iyi yapamaması.
3/8
Sence ideal bir ofis nasıl olmalı?
4/8
Ofiste toplantılar nasıl geçer?
Bütün toplantı benim yönetimimde geçer.
Gündemi belirlerim ve başka konuların konuşulmasına izin vermem.
Sohbet havasında geçer genelde.
Gelecek projelerimden bahsederim.
5/8
Çalışanın geldi ve senden izin istiyor....
Çok önemli değilse izin vermem.
İzin veririm ama sorununu da öğrenmek isterim.
Eğer gerçekten ihtiyacı varsa izin veririm.
O ara çalışanlardan izin alan yoksa izin veririm.
6/8
En iyi çalışan senin için ne demek?
İşini zamanında teslim eden.
Düşünen ve öneriler sunan.
Herkesle çalışabilen ve uyumlu olan.
Talimatlara tamamen uyan.
7/8
Şirkette kriz var, ne yaparsın?
Krizi fırsata çevirmeye çalışırım.
Kontrolü ele alır, gerekeni yaparım.
Önce ekibin sakinleşmesini sağlarım.
En hızlı çözüm neyse onu uygularım.
8/8
Çalışanların sence seni nasıl tanımlar?