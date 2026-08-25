7 şirketten temettü kararı: Borsa’nın temettü devi bu kez 1 kuruş ödemeyecek

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerden pes peşe temettü kararları gelmeye devam ediyor. Aralarında otomotiv sektörünün öne çıkan şirketlerinden birinin de bulunduğu 7 şirket kar payı dağıtımına ilişkin kararlarını duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan son bildirimlerle şirketlerin temettü süreçlerine ilişkin detaylar belli oldu. Yatırımcıların yakından takip ettiği açıklamalarda söz konusu 7 şirketin temettü ödemesi yapmayacağı görüldü.

YATIRIMCILARIN GÖZÜ TEMETTÜ KARARLARINDA

Borsa İstanbul yatırımcıları açısından şirketlerin kar payı politikaları önemini korurken açıklanan yeni kararlar temettü odaklı yatırım stratejileri bakımından da yakından izleniyor.

Rota Borsa’da derlenen bilgilere göre temettü kararını açıklayan 7 şirket şöyle;

Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş. (OZRDN)



Karar tanımı: Genel Kurul

Hisse başı temettü tutarı (brüt): Dağıtmayacak

Hisse başı temettü tutarı (net): Dağıtmayacak

Temettü tarihi: –

Fenerbahçe Futbol A.Ş. (FENER)



Karar tanımı: Yönetim Kurulu

Hisse başı temettü tutarı (brüt): Dağıtmayacak

Hisse başı temettü tutarı (net): Dağıtmayacak

Temettü tarihi: –

Alarko Holding A.Ş. (ALARK)



Karar tanımı: Temettü avansı

Hisse başı temettü tutarı (brüt): Dağıtmayacak

Hisse başı temettü tutarı (net): Dağıtmayacak

Temettü tarihi: –

Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. (EGEEN)



Karar tanımı: Temettü avansı

Hisse başı temettü tutarı (brüt): Dağıtmayacak

Hisse başı temettü tutarı (net): Dağıtmayacak

Temettü tarihi: –

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS)



Karar tanımı: Temettü avansı

Hisse başı temettü tutarı (brüt): Dağıtmayacak

Hisse başı temettü tutarı (net): Dağıtmayacak

Temettü tarihi: –

ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ICUGS)



Karar tanımı: Yönetim Kurulu

Hisse başı temettü tutarı (brüt): Dağıtmayacak

Hisse başı temettü tutarı (net): Dağıtmayacak

Temettü tarihi: –

Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. (KERVN)



Karar tanımı: Genel Kurul

Hisse başı temettü tutarı (brüt): Dağıtmayacak

Hisse başı temettü tutarı (net): Dağıtmayacak

Temettü tarihi: –