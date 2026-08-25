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7 şirketten temettü kararı: Borsa’nın temettü devi bu kez 1 kuruş ödemeyecek

Borsa İstanbul’da temettü yatırımcılarını ilgilendiren yeni kararlar açıklandı. Aralarında otomatik sektörünün öne çıkan şirketlerinden Doğuş Otomotiv’in de bulunduğu 7 şirket yatırımcılarına kar payı dağıtmayacağını duyurdu.

7 şirketten temettü kararı: Borsa’nın temettü devi bu kez 1 kuruş ödemeyecek
Sariye Nur Dönmez

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerden pes peşe temettü kararları gelmeye devam ediyor. Aralarında otomotiv sektörünün öne çıkan şirketlerinden birinin de bulunduğu 7 şirket kar payı dağıtımına ilişkin kararlarını duyurdu.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan son bildirimlerle şirketlerin temettü süreçlerine ilişkin detaylar belli oldu. Yatırımcıların yakından takip ettiği açıklamalarda söz konusu 7 şirketin temettü ödemesi yapmayacağı görüldü.

YATIRIMCILARIN GÖZÜ TEMETTÜ KARARLARINDA

Borsa İstanbul yatırımcıları açısından şirketlerin kar payı politikaları önemini korurken açıklanan yeni kararlar temettü odaklı yatırım stratejileri bakımından da yakından izleniyor.

Rota Borsa’da derlenen bilgilere göre temettü kararını açıklayan 7 şirket şöyle;

Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş. (OZRDN)

Karar tanımı: Genel Kurul
Hisse başı temettü tutarı (brüt): Dağıtmayacak
Hisse başı temettü tutarı (net): Dağıtmayacak
Temettü tarihi: –

Fenerbahçe Futbol A.Ş. (FENER)

Karar tanımı: Yönetim Kurulu
Hisse başı temettü tutarı (brüt): Dağıtmayacak
Hisse başı temettü tutarı (net): Dağıtmayacak
Temettü tarihi: –

Alarko Holding A.Ş. (ALARK)

Karar tanımı: Temettü avansı
Hisse başı temettü tutarı (brüt): Dağıtmayacak
Hisse başı temettü tutarı (net): Dağıtmayacak
Temettü tarihi: –

Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. (EGEEN)

Karar tanımı: Temettü avansı
Hisse başı temettü tutarı (brüt): Dağıtmayacak
Hisse başı temettü tutarı (net): Dağıtmayacak
Temettü tarihi: –

7 şirketten temettü kararı: Borsa’nın temettü devi bu kez 1 kuruş ödemeyecek 1

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS)

Karar tanımı: Temettü avansı
Hisse başı temettü tutarı (brüt): Dağıtmayacak
Hisse başı temettü tutarı (net): Dağıtmayacak
Temettü tarihi: –

ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ICUGS)

Karar tanımı: Yönetim Kurulu
Hisse başı temettü tutarı (brüt): Dağıtmayacak
Hisse başı temettü tutarı (net): Dağıtmayacak
Temettü tarihi: –

7 şirketten temettü kararı: Borsa’nın temettü devi bu kez 1 kuruş ödemeyecek 2

Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. (KERVN)

Karar tanımı: Genel Kurul
Hisse başı temettü tutarı (brüt): Dağıtmayacak
Hisse başı temettü tutarı (net): Dağıtmayacak
Temettü tarihi: –

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Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul Temettü Doğuş
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