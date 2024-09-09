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A.Ş. ne demek? A.Ş ne anlama gelir?

Burcu Tufan Burcu Tufan
06.09.2024 16:33
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Ticaret alanına yönelik bir kısaltma olan A.Ş. ifadesinin birçok şirketin tam adının sonunda yer aldığı görülebilir. Bu nedenle A.Ş. kısaltmasının ne anlama geldiği anonim ortaklık/şirket kavramlarıyla açıklanmalıdır. Buna bağlı olarak anonim şirketlerin ne amaçla, hangi kurallar doğrultusunda ve ne gibi ilkeler çerçevesinde kurulduğu üzerine bilgi verilmesinde fayda vardır.

A.Ş. ne demek? A.Ş ne anlama gelir?

İçindekiler

  • A.Ş. ne demek?
  • Anonim şirket nedir?
  • Anonim şirket kaç ortaktan oluşur?
  • Anonim şirket özellikleri nelerdir?

Farklı alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin tam adı incelendiği zaman A.Ş. kısaltmasına rastlanır. Bu kısaltmanın ne anlama geldiği ise anonim şirket/ortaklık kavramları kapsamında açıklanmalıdır. En az bir gerçek ya da tüzel kişi tarafından kurulabilen anonim şirketlerin kanunlar tarafından belirlenen kurallara göre yönetilmesi gerekir. Anonim şirket özellikleri detaylı bir şekilde incelendiğinde ise bu şirket türünün en az kaç TL sermaye gerektirdiği ve hangi ilkelere göre yönetildiği anlaşılır hâle gelir.

A.Ş. ne demek?

Bir ticaret terimi olan anonim şirket A.Ş. olarak kısaltılır. Genellikle şirket adlarının sonunda yer alan bu kısaltmanın ne anlama geldiği ise sıklıkla araştırılır. Bu bağlamda ilk olarak “A.Ş. ne anlama gelir?” diyenlere anonim şirket ifadesinin anonim ortaklığı temsil ettiği söylenmelidir. Türk Dil Kurumu güncel çevrim içi sözlüğü kaynak alındığı zaman anonim ortaklık sözcük öbeğinin aşağıdaki gibi tanımlandığı açıklanabilir:

  1. Anonim ortaklık (isim, ticaret): Sermayesi paylara bölünmüş olan ve her ortağın sorumluluğunun sermaye üzerindeki payıyla sınırlandırıldığı ortaklık türü; anonim şirket.

Anonim şirket nedir?

A.Ş. kısaltmasının açılımının anonim şirket olduğu bilinir. Anonim ortaklık ile eş anlamlı olan bu ifade belirli özellikleri bulunan bir şirket türünü temsil eder. Söz edilen bu şirket türü temelde sermaye şirketi olmanın her bir özelliğini bünyesinde barındırır. Yani genellikle büyük çaplı hedeflerin gerçekleştirilmesi için kurulan ve her tür ekonomik faaliyet alanında etkinlik gösterebilen oluşumlara anonim şirket adı verilir. Anonim şirketler tahvil ve hisse senedi gibi menkul kıymetlerin çıkarılabildiği kurumlardandır. Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim şirket olarak faaliyet gösterebilen oluşumların aşağıdaki niteliklere sahip olması gerekir:

  • Şirket unvanı
  • Belirli ve paylara bölünmüş olan esas sermaye
  • Sorumluluğu sermayedeki payı ile sınırlandırılmış olan ortaklar

Yukarıda temel niteliklerinden söz edilen anonim şirketlerin ilkeleri de yaygın olarak araştırılan detaylardandır. Bu bağlamda anonim şirketlerin temel ilkeleri aşağıdaki gibi sıralanmalıdır:

  • Kuruluş
  • Çoğunluk ilkesi
  • Mal varlığının korunması ilkesi
  • Devletin ilgilenme yetkisi
  • İşleyiş
  • Teknik kadrolarca dışarıdan yönetme ilkesi
  • Sona erme ilkesi

Anonim şirket kaç ortaktan oluşur?

Kısaltması A.Ş. olan anonim şirketlerin sermaye üzerinde payı kadar sorumluluğu bulunan ortaklardan oluşmasıyla öne çıktığı bilinir. Bu da pek çok kişinin anonim şirketlerin kaç ortaktan oluştuğunu araştırmasına yol açan detaylardandır. Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki ilgili madde incelendiğinde bir anonim şirketin bir ya da birden fazla kişi tarafından kurulabildiği anlaşılır. Dolayısıyla anonim şirketin kurucu ortak sayısının minimum bir kişi olması gerekir. Buna ek olarak anonim şirketin kurucusu tüzel veya gerçek kişi olabilir. Yine ilgili kanun maddesi incelendiği zaman anonim şirketlerin maksimum ortak sayısının ise 500 kişi olduğu anlaşılır.

Anonim şirket özellikleri nelerdir?

Bir anonim şirketin kurulması ve faaliyet göstermeye başlaması için kanunlar tarafından belirlenen bazı kurallara uyulması gerekir. Anonim şirketlerin kurulabilmesi için karşılanması gereken koşullar bu şirket türünün özelliklerini gösterir. Bu bağlamda anonim şirketlerin sahip olması gereken temel özellikler aşağıdaki gibi listelenebilir:

  • Ana sözleşme kapsamında şirketin kuruluş amacı açık ve net bir şekilde belirtilmiş olmalıdır.
  • Anonim şirketin en az bir gerçek/tüzel kişi tarafından kurulması gerekir.
  • Tüzel kişi bir tacir olarak nitelendirildiği için anonim şirketin ticaret unvanı altında kurulup bu unvanın ticaret sicilinde tescil ettirilmesi beklenir.
  • Vergi muhatabı olan anonim şirketler kurumlar vergisi mükellefi olarak ele alınır.
  • Anonim şirketlerin sermayeleri minimum 50.000 TL olmalıdır. (Eylül 2024 verileri)
  • Bir anonim şirket halka açık değil ise en düşük başlangıç sermayesi tutarının 100.000 TL olması gerektiği belirtilir. (Eylül 2024 verileri)
  • Bu şirket türünün menkul kıymet olarak el değiştirebildiği ve buna bağlı olarak anonim şirketlerde hisse devrinin kolay bir şekilde gerçekleştirilebildiği söylenmelidir.
  • Anonim şirketin yönetim kurulu tarafından temsil edilip yönetildiği bilinir.
  • Hisse senedi ve tahvil çıkarma gibi hakları bulunan anonim şirketlerin ortaklarına ait olan sorumluluklar bu ortakların sermaye payları ile sınırlıdır.
  • Anonim şirketlerin ticari unvanları faaliyet gösterilen alana ve yapılan işe uygun olarak seçilmelidir.
  • Bir anonim şirketin sermayesi bölündüğü zaman her bir sermayenin 1 kuruşluk paylar ile katlara bölünecek şekilde ele alındığı açıklanmalıdır.
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Anahtar Kelimeler:
sermaye şirket ticaret
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