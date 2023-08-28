Adına binlerce lira ödeme yattığını görenler şaşkına döndü: Devletten alacaklı olabilirsiniz! e-Devlet'te yeni dönem başladı

Yöntemi öğrenenler hızla sorgulama ekranına gitti; kimi umduğunu bulamadı kimiyse sürprizle karşılaştı. Alacak sorgusu, e-Devlet üzerinden başladı. Peki alacak sorgusu nasıl yapılır? Detaylar şöyle...

BİRÇOK KURUMDAN ALACAKLI OLABİLİRSİNİZ

Sağlık, eğitim, vergi dairesi gibi pek çok kalemde devletin kurum ve kuruluşlarından vatandaşın alacağı olabilir. Bunu öğrenmek için e-Devlet kapısının çalınması gerekiyor.

PARA İADELERİ VE TÜM ÖDEMELER BU EKRANDA

e-Devlet'e girildiğinde ise arama kısmında 'şahıs ödemeleri sorgulama' seçeneğini aratıp tıklamak yeterli oluyor. Atv Haber'in aktardığına göre; bu yolla, herhangi bir kurumunun para iadesi ya da isme çıkan tüm ödemeler e-Devlet üzerinden kontrol edilebiliyor.

ALACAĞI OLANLAR NE YAPMALI?

e-Devlet üzerinden banka hesap numarası tanımlayarak görünen tutarı çekmek mümkün. Yatırılan tutarı almak için bir başka seçenek ise ikamet edilen ilde merkez PTT şubelerine gitmek.