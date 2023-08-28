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Adına binlerce lira ödeme yattığını görenler şaşkına döndü: Devletten alacaklı olabilirsiniz! e-Devlet'te yeni dönem başladı

28.08.2023 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hiç hesapta yokken devletten alacaklı olduğunu öğrenen birçok vatandaş büyük şaşkınlık yaşadı. Üstelik eğitim, sağlık veya Sosyal Güvenlik Kurumu gibi çeşitli devlet kurum veya kuruluşları tarafından adına para yatırılıp yatırılmadığını öğrenmenin basit bir yolu da bulunuyor. Vatandaşlar adlarına ödeme yapıldıysa parayı bir o kadar kolay teslim alıyor. İşte birçok kişiyi şaşırtan detaylar!

Adına binlerce lira ödeme yattığını görenler şaşkına döndü: Devletten alacaklı olabilirsiniz! e-Devlet'te yeni dönem başladı

Yöntemi öğrenenler hızla sorgulama ekranına gitti; kimi umduğunu bulamadı kimiyse sürprizle karşılaştı. Alacak sorgusu, e-Devlet üzerinden başladı. Peki alacak sorgusu nasıl yapılır? Detaylar şöyle...

BİRÇOK KURUMDAN ALACAKLI OLABİLİRSİNİZ

Sağlık, eğitim, vergi dairesi gibi pek çok kalemde devletin kurum ve kuruluşlarından vatandaşın alacağı olabilir. Bunu öğrenmek için e-Devlet kapısının çalınması gerekiyor.

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PARA İADELERİ VE TÜM ÖDEMELER BU EKRANDA

e-Devlet'e girildiğinde ise arama kısmında 'şahıs ödemeleri sorgulama' seçeneğini aratıp tıklamak yeterli oluyor. Atv Haber'in aktardığına göre; bu yolla, herhangi bir kurumunun para iadesi ya da isme çıkan tüm ödemeler e-Devlet üzerinden kontrol edilebiliyor.

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ALACAĞI OLANLAR NE YAPMALI?

e-Devlet üzerinden banka hesap numarası tanımlayarak görünen tutarı çekmek mümkün. Yatırılan tutarı almak için bir başka seçenek ise ikamet edilen ilde merkez PTT şubelerine gitmek.

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