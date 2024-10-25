Ajda bilezik nedir, özellikleri nelerdir? Ajda bilezik modelleri

Ajda bilezik, altın ziynet eşyaları arasında yer alan en popüler ürünlerdendir. Bu bilezik çeşitleri temelde 22 veya 24 ayar altından üretilir. Bununla birlikte günlük yaşamda rahatlıkla kullanılabilen ajda bileziğin farklı saflık derecesindeki seçenekleri de vardır. Modern ve zarif bir tasarıma sahip olduğu bilinen bilezik modelinin gümüş veya çelikten üretilen opsiyonları da mevcuttur. Ürünlerin fiyatları belirlenirken ise kullanılan materyal, işçilik detayları, ağırlık gibi faktörler dikkate alınır.

Ajda bilezik nedir?

İnce işçilikle tasarlanan ziynet eşyalarından biri olan ajda bilezikler, her yaşa hitap ettiği bilinen zarif ürünlerdendir. Özgün desenleri bulunan bu ziynetlerin klasik modellere göre daha estetik bir görünüm sunduğu görülür. Aynı zamanda sade ve ince bir yapıda olan ürünlerin günlük yaşamda sıklıkla tercih edildiği söylenmelidir.

Bu ziynet eşyasının düz, kıvrımlı, çizgili, sedefli ve simli çeşitlerine rastlanır. Popüler bir model olduğundan ötürü gümüş ve çelik malzemeden de üretilen ajda bileziklerin orijinal versiyonuysa 14 veya 22 ayar altın materyaliyle tasarlananıdır.

Ajda bilezik özellikleri nelerdir?

Estetik ve kaliteli duruş özellikleri bakımından öne çıkan ajda bilezikler, kibar ve günlük kullanıma uygun olan ürünlerdir. İlgili ziynet eşyasının öne çıkan nitelikleri arasında ince yapıda tasarlanması ve iç dolgusu sayesinde sağlamlık göstermesi yer alır. Altın malzemeden üretilen ajda bilezik özellikleri üzerine sunulabilen diğer bilgilerse aşağıdaki gibidir:

Genellikle minimum 7 g olacak şekilde üretilir.

14, 22, 24 ayar olarak tasarlanan farklı saflık derecelerindeki modelleri mevcuttur.

Ürünlerin simli veya sedefli seçeneklerinin yanı sıra tamamen düz, yansımalı, boncuklu ve figürlü çeşitleri de vardır.

Bu ziynet eşyaları özgün ve ince işçilikle tasarlansa da yatırımlık olarak satın alınabilen ve yüksek değer kaybına uğramayan parçalardandır.

Yuvarlak bir formda tasarlanan ajda bilezikler, zikzak ve oluklu yapıda şekillendirilebilir.

Ajda bilezik modelleri nelerdir?

Ajda model altın bilezik çeşitleri, her yaşa ve tarza hitap eden farklı tasarımları içerir. Bu ziynet eşyalarının tasarım skalasını genişleten unsurlarsa desen, şekil, ağırlık, saflık derecesi olarak sıralanabilir. Örneğin; 7, 10, 12, 15, 20 gram ağırlığında olan modellerin günlük kullanım amacıyla veya yatırımlık olarak satın alınması mümkündür. Buna ek olarak ajda altın bilezik modellerinin ağırlığı 30 ya da 40 gramı bulan çeşitleri de mevcuttur.

İlgili ziynet eşyasının genellikle 22 veya 24 ayar olarak üretildiği görülür. Ancak daha uygun fiyatlı modellerin 8 ya da 14 ayar saflık derecesine sahip olduğu söylenebilir. Orijinali yuvarlak ve düz bir formda olan bu bileziklerin değişik şekilleriyse zikzak veya oluklu yapıda olabilir. Ayrıca sazan ve dalgalı olarak adlandırılan özgün şekillerde tasarlanan ajda bilezikler de mevcuttur.

Bu ürünlerin düz ve parlak yapıda üretildiği bilinirken desen seçeneklerinin model yelpazesini renklendirdiği belirtilmelidir. Örneğin; simli, aynalı, sedefli ajda bilezik opsiyonlarının son derece popüler olduğu görülür. Buna ek olarak çizgili, taşlı, boncuklu ajda bilezik çeşitleri de mevcuttur. Yöresel detaylarla modern tasarımı buluşturan ilgili ziynet eşyasının diğer modelleri arasındaysa motifli, çift sıra görünümlü ve burgu desenli seçenekler sıralanır.

Ajda bilezik fiyatları ne kadar?

Ajda bilezik modellerinin fiyatları, ürünün ağırlığına ve saflık derecesine göre değişkenlik gösterir. Ayrıca bu ziynetin tasarımında kullanılan işçilik detayları da bileziklerin satış ücretlerini belirler. Buna ek olarak altın kurunun ürün fiyatlarının hesaplanmasında rol oynayan temel etken olduğu hatırlatılmalıdır.

Örneğin; 22 ayar 10 gr ajda bilezik satış ücreti hesaplanırken ürünün ağırlığı ve saflık derecesi dikkate alınır. Buna göre 22 ayar altının değeri 10'la çarpıldıktan sonra toplam tutara işçilik miktarı yansıtılır. Genellikle yüksek işçilik ücreti alınmayan bu ziynetlerin yatırım amacıyla tercih edilmesi mümkündür. Bununla birlikte tamamen işçiliksiz olarak üretilen ve yalnızca ağırlığıyla altın ayarının karşılık geldiği kurun göz önünde bulundurulmasıyla ücretlendirilen modeller de vardır.