Almanya yurt dışından işçi alımı için hazırlanıyor! Olaf Scholz: Bu yıl bitmeden gerekli yasaları çıkaracağız

Almanya'da baş gösteren işçi sorunu nedeniyle hükümet bir dizi önlem almak için gerekli adımları atmaya hazırlanıyor. Olaf Scholz'un açıklamasına göre ülkede yurt dışından işçi alımı için yıl bitmeden yasa çıkarılacak.

"6 MİLYON EK İŞÇİYE İHTİYACIMIZ VAR"

Alman Bild gazetesine verdiği demeçte Scholz şu ifadelere yer verdi:

"2030'a kadar Alman işgücü piyasasında 6 milyon ek işçiye ihtiyacımız var. Bunu yapmak için bir dizi önlem almamız gerekiyor. Çalışan anne baba sayısını artırabilmemiz için küçük çocuğu olan ebeveynler için daha cazip çalışma koşullarına ihtiyacımız var. Okuldan eğitime geçiş için daha fazla destek organize etmemiz gerekiyor.

"AVRUPA DIŞI ÜLKELERDEN UZMANLARA İHTİYACIMIZ VAR"

Ayrıca 50'li yaşlarının ortalarında işini kaybedenler, kalifikasyon yoluyla benzer şekilde iyi maaşlı bir iş bulma şansına sahip oluyor. Ancak tüm bunlar tek başına yeterli olmayacak, Avrupa dışı ülkelerden de uzmanlara ihtiyacımız var.

"BU YIL BİTMEDEN ÇIKARACAĞIZ"

Bunun için en modern göçmenlik yasasını oluşturuyoruz. Bu yıl bitmeden gerekli kanunları çıkaracağız. Almanya'da çalışan insan sayısının ve dolayısıyla ekonomimizin büyüme oranlarının artacağına eminim."

