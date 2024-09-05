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ATM'nin açılımı nedir? ATM neyin kısaltması? ATM açılımı ve anlamı

Burcu Tufan Burcu Tufan
04.09.2024 18:10
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ATM ifadesi banka müşterileri tarafından sıklıkla kullanılan elektronik bir makineyi temsil eder. Bu ifadenin ne anlama geldiğinin anlaşılması için ise ATM açılımı, kökeni ve Türkçe karşılığı gibi bilgiler derlenmelidir. Böylelikle bankacılık işlemlerinin günün herhangi bir saatinde tamamlanması bakımından önem arz eden makinelere verilen adın kısaltması olan ATM ifadesi hakkında detaylı bilgi edinilebilir.

ATM'nin açılımı nedir? ATM neyin kısaltması? ATM açılımı ve anlamı

Türkçede yaygın olarak kullanılan bir karşılığı olan ATM ifadesi İngilizce kökenli bir sözcük öbeğinin kısaltmasıdır. Bu kısaltma türündeki ifadenin bankacılık ve finans alanına yönelik olduğu belirtilebilir. Günlük yaşamda bankacılık işlemlerinin tamamlanması için günün herhangi bir saatinde kullanılabilen elektronik makineleri temsil eden ATM kısaltmasının açılımı ne Türkçe karşılığı pek çok kişi tarafından araştırılır. Bu nedenle “ATM açılımı nedir?” sorusuna cevap sunulurken incelenen kısaltmanın İngilizce karşılığı, Türkçeye nasıl ödünçlendiği ve neyi temsil ettiği gibi açıklamalar bir araya getirilmelidir.

ATM açılımı nedir?

Bankacılık ve finans alanlarında yaygın olarak kullanılan kavramlardan olan ATM günlük yaşamda pek çok yerde sıklıkla karşılaşılan elektronik bir cihazı temsil eder. Bu cihaza verilen İngilizce adın kısaltması ATM olarak kullanılır. Dolayısıyla “ATM neyin kısaltması?” sorusunu gündeme taşıyan bireylere bu sözcük öbeğinin “Automated teller machine” olduğu belirtilebilir.

Yukarıda belirtilen ATM açılımından anlaşıldığı üzere ilgili kısaltmanın İngilizce kökenli bir ifade olduğu söylenmelidir. Bu kısaltmanın İngilizce açılımının dilimizdeki karşılığı ise bankamatik olarak bilinir. TDK güncel çevrim içi sözlüğünde bankamatik sözcüğü sorgulandığı zaman aşağıdaki tanıma ulaşılır:

  • Bankamatik (isim): Bankaların para işlemlerini günün her saatinde otomatik olarak gerçekleştiren makine.

ATM ne anlama gelir?

Günlük yaşamda sıklıkla kullanılan ATM ifadesinin aslında İngilizce kökenli olan bir sözcük öbeğinin kısaltması olduğu bilinir. İngilizcede ATM ifadesinin açılımı olan “automated teller machine” Türkçede birden fazla çeviriye sahiptir. Bunlar otomatik vezne makinesi, para çekme makinesi ve bankamatik olarak sıralanabilir. Türkçedeki güncel kullanımı bankamatik olan ATM ifadesinin ne anlama geldiğinin açıklanması için bu makinenin çalışma prensibi hakkında özet bilgi sunulmalıdır. Dolayısıyla dünyanın dört bir yanında ortak olarak kullanılabilen veya belirli bankalara özel olarak hizmet sunan ATM’nin ne anlama geldiğini anlaşılır kılan açıklamalar şu şekilde derlenebilir:

  • ATM adı verilen elektronik makineler banka müşterilerinin finansal işlemlerini pratik bir şekilde tamamlamaları amacıyla tasarlanmıştır.
  • Bu makineler para çekme, para yatırma, havale/EFT yapma ve hesap bakiyesi de dahil olmak üzere çeşitli güncel bilgileri sorgulama gibi işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlar.
  • ATM yani bankamatik olarak bilinen makineler yukarıda sıralanan işlemler gibi birçok bankacılık hareketinin günün herhangi bir saatinde tamamlanmasını mümkün kılar.
  • Günümüzde gelişen bankacılık hizmetleri sayesinde bankamatik adı verilen makinelerden yalnızca kartlarla değil aynı zamanda QR kod gibi araçlarla da işlem gerçekleştirilmesi söz konusudur.

  • ATM anlamı da dikkate alındığı zaman bu makinelerin en büyük avantajlarından birinin banka şubelerine gitmeye gerek kalmadan bankacılık işlemlerini tamamlama olarak öne çıktığı söylenmelidir.

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Anahtar Kelimeler:
Bankacılık Bankacılık Ve Finans ATM
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