ATM'nin açılımı nedir? ATM neyin kısaltması? ATM açılımı ve anlamı

Türkçede yaygın olarak kullanılan bir karşılığı olan ATM ifadesi İngilizce kökenli bir sözcük öbeğinin kısaltmasıdır. Bu kısaltma türündeki ifadenin bankacılık ve finans alanına yönelik olduğu belirtilebilir. Günlük yaşamda bankacılık işlemlerinin tamamlanması için günün herhangi bir saatinde kullanılabilen elektronik makineleri temsil eden ATM kısaltmasının açılımı ne Türkçe karşılığı pek çok kişi tarafından araştırılır. Bu nedenle “ATM açılımı nedir?” sorusuna cevap sunulurken incelenen kısaltmanın İngilizce karşılığı, Türkçeye nasıl ödünçlendiği ve neyi temsil ettiği gibi açıklamalar bir araya getirilmelidir.

ATM açılımı nedir?

Bankacılık ve finans alanlarında yaygın olarak kullanılan kavramlardan olan ATM günlük yaşamda pek çok yerde sıklıkla karşılaşılan elektronik bir cihazı temsil eder. Bu cihaza verilen İngilizce adın kısaltması ATM olarak kullanılır. Dolayısıyla “ATM neyin kısaltması?” sorusunu gündeme taşıyan bireylere bu sözcük öbeğinin “Automated teller machine” olduğu belirtilebilir.

Yukarıda belirtilen ATM açılımından anlaşıldığı üzere ilgili kısaltmanın İngilizce kökenli bir ifade olduğu söylenmelidir. Bu kısaltmanın İngilizce açılımının dilimizdeki karşılığı ise bankamatik olarak bilinir. TDK güncel çevrim içi sözlüğünde bankamatik sözcüğü sorgulandığı zaman aşağıdaki tanıma ulaşılır:

Bankamatik (isim): Bankaların para işlemlerini günün her saatinde otomatik olarak gerçekleştiren makine.

ATM ne anlama gelir?

Günlük yaşamda sıklıkla kullanılan ATM ifadesinin aslında İngilizce kökenli olan bir sözcük öbeğinin kısaltması olduğu bilinir. İngilizcede ATM ifadesinin açılımı olan “automated teller machine” Türkçede birden fazla çeviriye sahiptir. Bunlar otomatik vezne makinesi, para çekme makinesi ve bankamatik olarak sıralanabilir. Türkçedeki güncel kullanımı bankamatik olan ATM ifadesinin ne anlama geldiğinin açıklanması için bu makinenin çalışma prensibi hakkında özet bilgi sunulmalıdır. Dolayısıyla dünyanın dört bir yanında ortak olarak kullanılabilen veya belirli bankalara özel olarak hizmet sunan ATM’nin ne anlama geldiğini anlaşılır kılan açıklamalar şu şekilde derlenebilir: